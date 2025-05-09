Ніколи не сидіть у літаку в цій позі – є ризик для здоров'я

Подорожі літаком залишаються одним з найшвидших способів подолання великих відстаней по всьому світу. Однак, попри легкість та ефективність, польоти можуть становити ризики для здоров'я, особливо для літніх мандрівників.

Так, пасажирам рекомендується не схрещувати ноги в літаку, пише 24 Канал з посиланням на Mail Online. І ця порада актуальна для людей усіх вікових груп.

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Чому не можна схрещувати ноги в літаку

Сидіння зі схрещеними ногами під час авіаперельоту може спричинити біль у спині та суглобах, але потенційні ризики виходять за рамки дискомфорту.

Медичні експерти попереджають, що така практика може обмежити кровотік у ногах, значно підвищуючи ризик тромбозу глибоких вен.

Довідка. Тромбоз глибоких вен (ТГВ) – це стан, коли "згусток крові утворюється у вені", зазвичай нозі. Він може бути небезпечним для життя. Особливо схильні до ТГВ старші пасажири.

Симптоми тромбозу глибоких вен

Набряк однієї ноги. ТГВ часто асоціюється зі значним набряком однієї ноги, як правило, навколо литки або стегна. Можна відчувати незвичну твердість у цій ділянці, яка супроводжується болем при дотику.



ТГВ часто асоціюється зі значним набряком однієї ноги, як правило, навколо литки або стегна. Можна відчувати незвичну твердість у цій ділянці, яка супроводжується болем при дотику. Посилення судом. У людей можуть бути відчуття, схожі на м'язову напругу або судоми, що супроводжуються теплом або невеликим почервонінням в ураженій ділянці.



У людей можуть бути відчуття, схожі на м'язову напругу або судоми, що супроводжуються теплом або невеликим почервонінням в ураженій ділянці. Зміна кольору шкіри. Шкіра над тромбом може виглядати червонішою або темнішою.



Шкіра над тромбом може виглядати червонішою або темнішою. Задишка. У важких випадках згустки крові можуть мігрувати в легені, що призводить до тромбоемболії легеневої артерії. Цей стан може проявлятися раптовим болем у грудях або задишкою, що вимагає негайної невідкладної медичної допомоги.



Чому не варто схрещувати ноги під час польоту / Фото Unsplash

Як уникнути набряку ніг у літаку

Щоб мінімізувати набряки, рекомендується носити зручне м'яке взуття, яке легко знімається, оскільки це може допомогти полегшити дискомфорт.

Також експерти застерігають від вживання алкогольних напоїв під час подорожей, зазначаючи, що алкоголь може призвести до підвищеної затримки рідини в організмі. Замість цього рекомендується пити звичайну воду або зелений чай.

Крім того, варто використовувати компресійні панчохи як проактивний захід для боротьби з набряками та зменшення пов'язаних з ними ризиків.

І наостанок – рекомендується уникати тривалого сидіння. Якщо є можливість, то прогулянки в проходах літака сприятимуть кровообігу і підвищать комфорт під час польоту.

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