Серпень – це ідеальний час для відпустки, але для багатьох людей вона може зіпсуватися, навіть не почавшись, ще в аеропорту.

Експерти б'ють на сполох через одну надзвичайно поширену помилку – вона може непомітно зруйнувати цілу поїздку та створити ще низку проблем, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Що не можна робити в аеропорту?

В аеропортах все популярнішою стає схема шахрайства з телефонами: хакери втручаються у публічні USB-порти зарядки і таємно встановлюють на них шкідливе програмне забезпечення. Зрештою це призводить до того, що в людей, які хочуть трохи зарядити телефон перед польотом, крадуть конфіденційні дані.

Попри те, що загроза може здатися несерйозною, наслідки можуть бути справді жахливими – і через сезон подорожей, коли мандрівників особливо багато, а шахраї особливо пильні, експерти радять бути надзвичайно обачними.



Краще не користуватися зарядками в аеропортах / Фото Pexels

Зазвичай загальнодоступні USB-станції розташовані біля виходів на посадку, у залах очікування та терміналах, і експерти радять користуватися ними тільки за особливої потреби.

Найкраща порада проста: завжди використовуйте власний зарядний пристрій і кабель. Цей один крок може допомогти запобігти доступу до вашого пристрою шахраями,

– поділився речник Talkmobile.

На відміну від звичайних розеток, USB-порти можуть передавати не тільки живлення, але й дані, і це робить їх дуже вразливими до втручання кіберзлочинців. Шпигунські програми, встановлені ними, можуть надати шахраям доступ до ваших фотографій, паролів, банківських рахунків та решти конфіденційної інформації.

Особливо високі ризики у жвавих туристичних центрах.

До слова, обережними варто бути і на круїзних лайнерах – пасажирам радять змінити на телефоні два налаштування, інакше можна отримати рахунок на понад 50 тисяч гривень.