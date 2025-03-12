Українцям не зрозуміти: чому в Німеччині заборонено ночувати на дачі

І українці, і німці користуються дачами як засобом відпочинку. Однак, на німецькі дачі поширюється низка заборон, які для нас здаються дуже дивними.

Наприклад, німцям не можна ночувати на своїх дачах. Чому існує таке цікаве обмеження в Німеччині розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Яка вона німецька дача

У Німеччині термін "дача" називають "Kleingarten", що перекладається як "маленький сад". Вони складаються з невеликих земельних ділянок, зазвичай не більше чотирьох соток, на яких розташовані садові будиночки.

Хоча в Німеччині є можливість придбати літній будинок у власність, оренда також є поширеною практикою, оскільки висока вартість володіння землею робить її недосяжною для багатьох мешканців.

Німецькі літні котеджі часто розташовані в міських районах, де бракує мальовничої краси та незайманої природи, які зазвичай асоціюються з відпочинком у відпустці. Такі будиночки можуть стояти вздовж автомобільних доріг і залізниць, у місцях, які вважаються непридатними або незручними для будівництва постійного житла.

Чому німцям заборонено ночувати на дачі / Фото Unsplash

Чому в Німеччині не можна ночувати на дачі

Законодавці Німеччини запровадили заборону на ночівлю в літніх котеджах через відсутність відповідної інфраструктури для комфортного проживання:

системи водопостачання,

каналізації,

опалення,

пожежної сигналізації тощо.

Обмеження щодо літніх котеджів можуть різнитися в різних районах і містах, але основне обґрунтування залишається незмінним: ці об'єкти не призначені для постійного проживання або ночівлі.

Недотримання правил, що стосуються ночівлі на дачах, може призвести і до штрафів.

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