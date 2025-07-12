Сканер безпеки в аеропорту може спрацювати на піт: у чому причина

Цьогорічне літо доволі спекотне. Однак високі температури можуть мати несподіваний "побічний ефект" під час перельотів.

Експерти розповіли, що рясне потовиділення може призвести до додаткових перевірок службою безпеки в аеропорту. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Чому сканер безпеки може спрацювати на піт?

Адміністрація транспортної безпеки США (TSA) пояснила, що додаткова волога, у цьому випадку піт людини, змінює щільність одягу. Тобто саме через це іноді спрацьовують пристрої огляду Advanced Imaging Technology.

Якщо це станеться, пасажиру може знадобитися пройти додатковий огляд, наприклад, обмацування ділянки тіла, де спрацював AIT, щоб переконатися у відсутності загрози,

– пояснили в TSA

Слід зазначити, що іноді сканери в аеропорту можуть спрацювати на досить звичайні речі, навіть на густе волосся.

У такому випадку людину можуть попросити пройти додаткову перевірку, але лякатися цього не варто. Річ у тім, що піт, волосся, їжа, папір, вибухові речовини й наркотики – це все органічні матеріали, які на сканері світяться однаково.