Эксперты рассказали, что обильное потоотделение может привести к дополнительным проверкам службой безопасности в аэропорту. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему сканер безопасности может сработать на пот?

Администрация транспортной безопасности США (TSA) объяснила, что дополнительная влага, в этом случае пот человека, меняет плотность одежды. То есть именно поэтому иногда срабатывают устройства досмотра Advanced Imaging Technology.

Если это произойдет, пассажиру может понадобиться пройти дополнительный осмотр, например, ощупывание участка тела, где сработал AIT, чтобы убедиться в отсутствии угрозы,

– объяснили в TSA

Следует отметить, что иногда сканеры в аэропорту могут сработать на довольно обычные вещи, даже на густые волосы.

В таком случае человека могут попросить пройти дополнительную проверку, но пугаться этого не стоит. Дело в том, что пот, волосы, еда, бумага, взрывчатые вещества и наркотики – это все органические материалы, которые на сканере светятся одинаково.