Если волны идентифицируют что-то подозрительное, то охрана аэропорта вынуждена будет обратить на это внимание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time Out.

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На что могут сработать сканеры в аэропорту

Иногда сканеры могут сработать на густые волосы, заколки для волос, пирсинг, проволока в бюстгальтере и даже пот.

Дело в том, что устройства, которые проверяют багаж, излучают рентгеновские лучи, которые проходят через сумки, вычисляя плотность и массу содержимого (включая металлические, неметаллические и органические объекты).

Все металлические вещи выделяются синим цветом, органические материалы – оранжевым, а более легкие металлы – зеленым.

К прибору, такие еда, бумага, взрывчатые вещества и наркотики – это все органические материалы, которые обозначаются на сканерах оранжевым цветом. То есть служба безопасности это проверит, если подумает, что светится что-то подозрительное.

Также существуют КТ, которые предоставляют сотрудникам аэропорта поперечное сечение содержимого багажа.

Машины посылают миллиметровые волны внутрь пассажира. Волны проходят сквозь одежду и отражаются от кожи пассажира и возвращают изображение, которое интерпретируется машиной,

– объяснил доктор философии, автор книги "101 обзор" Шон Малвини Редден.

То есть если волны идентифицируют что-то подозрительное, например, в кармане, то машина поместит на аватар предупреждение, чтобы сотрудники службы безопасности знали, где это искать.

В частности по этой причине нужно всегда снимать часы, ремни, монеты, ключи и устройства.

Однако иногда для лишних проблем достаточно только билета. Если на посадочном талоне есть определенные буквы, то пассажира могут попросить пройти дополнительную проверку.