Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном На Ібіці та Майорці панікують: туристи покидають острови заради іншого курорту
17 вересня, 13:53
2

На Ібіці та Майорці панікують: туристи покидають острови заради іншого курорту

Марина Блохіна
Основні тези
  • Популярність Балеарських островів знизилася через високі ціни та антитуристичні протести, що призвело до зменшення кількості туристів.
  • На Майорці значно поменшало американських та німецьких туристів, що викликає занепокоєння серед бізнесменів індустрії гостинності та туризму.

Кількість бронювань на Балеарських островах останнім часом суттєво знизилася – і туристи обирають інші місця призначення. Серед причин і високі ціни, і антитуристичні протести, що не вщухають.

Популярність Балеарських островів останнім часом знизилася, адже туристи прямують до інших частин Іспанії задля відпусток, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Зокрема, Балеарські острови вже поступаються за популярністю Андалусії, Каталонії та Канарським островам. 

Цікаво Чому не варто вмикати світло, коли заходите в готельний номер: незвичний лайфхак

Чому Балеарські острови втрачають популярність?

Цього літа американських туристів на Майорці значно поменшало – і це неабияк розчаровує власників п'ятизіркових готелів, що розраховували на своїх клієнтів. Нові літні рейси з Нью-Йорка нещодавно допомогли збільшити кількість туристів, та їхня кількість все ще залишається недостатньою. 

Бізнесмени з індустрії гостинності та туризму на Майорці все більше стурбовані, адже протести спричинили різке падіння кількості відвідувачів популярного курорту. Ресторани протягом літа працювали неефективно, доходи пляжних барів впали, і рівень заповненості готелів залишається низьким навіть у серпні. 

На Майорці поменшало не тільки американських, але й німецьких туристів – попри те, що попереднього року близько 5 мільйонів німців відвідували Іспанію, а 93% з них – Майорку зокрема, цьогоріч цифра значно зменшилася. 

Але німецьких туристів від Іспанії тримає подалі побоювання щодо постійного зростання цін. 

Які ще новини Іспанії варто знати?