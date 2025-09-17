Кількість бронювань на Балеарських островах останнім часом суттєво знизилася – і туристи обирають інші місця призначення. Серед причин і високі ціни, і антитуристичні протести, що не вщухають.

Популярність Балеарських островів останнім часом знизилася, адже туристи прямують до інших частин Іспанії задля відпусток, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Зокрема, Балеарські острови вже поступаються за популярністю Андалусії, Каталонії та Канарським островам.

Чому Балеарські острови втрачають популярність?

Цього літа американських туристів на Майорці значно поменшало – і це неабияк розчаровує власників п'ятизіркових готелів, що розраховували на своїх клієнтів. Нові літні рейси з Нью-Йорка нещодавно допомогли збільшити кількість туристів, та їхня кількість все ще залишається недостатньою.

Бізнесмени з індустрії гостинності та туризму на Майорці все більше стурбовані, адже протести спричинили різке падіння кількості відвідувачів популярного курорту. Ресторани протягом літа працювали неефективно, доходи пляжних барів впали, і рівень заповненості готелів залишається низьким навіть у серпні.

На Майорці поменшало не тільки американських, але й німецьких туристів – попри те, що попереднього року близько 5 мільйонів німців відвідували Іспанію, а 93% з них – Майорку зокрема, цьогоріч цифра значно зменшилася.

Але німецьких туристів від Іспанії тримає подалі побоювання щодо постійного зростання цін.

