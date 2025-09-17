На Ибице и Майорке паникуют: туристы покидают острова ради другого курорта
- Популярность Балеарских островов снизилась из-за высоких цен и антитуристические протесты, что привело к уменьшению количества туристов.
- На Майорке значительно уменьшилось количество американских и немецких туристов, что вызывает беспокойство среди бизнесменов индустрии гостеприимства и туризма.
Количество бронирований на Балеарских островах в последнее время существенно снизилось – и туристы выбирают другие места назначения. Среди причин и высокие цены, и антитуристические протесты, которые не утихают.
Популярность Балеарских островов в последнее время снизилась, ведь туристы направляются в другие части Испании для отпусков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. В частности, Балеарские острова уже уступают по популярности Андалусии, Каталонии и Канарским островам.
Интересно Почему не стоит включать свет, когда заходите в гостиничный номер: необычный лайфхак
Почему Балеарские острова теряют популярность?
Этим летом американских туристов на Майорке значительно уменьшилось – и это изрядно разочаровывает владельцев пятизвездочных отелей, рассчитывавших на своих клиентов. Новые летние рейсы из Нью-Йорка недавно помогли увеличить количество туристов, и их количество все еще остается недостаточным.
Бизнесмены из индустрии гостеприимства и туризма на Майорке все больше обеспокоены, ведь протесты вызвали резкое падение количества посетителей популярного курорта. Рестораны в течение лета работали неэффективно, доходы пляжных баров упали, и уровень заполненности отелей остается низким даже в августе.
На Майорке уменьшилось количество не только американских, но и немецких туристов – несмотря на то, что в предыдущем году около 5 миллионов немцев посещали Испанию, а 93% из них – Майорку в частности, в этом году цифра значительно уменьшилась.
Но немецких туристов от Испании держит подальше опасения относительно постоянного роста цен.
Какие еще новости Испании стоит знать?
- В Испании станет значительно меньше жилья для туристов – правительство страны изымает более 50 тысяч квартир из реестра из-за многочисленных нарушений. Вместо этого эти квартиры будут превращены в жилье для постоянной аренды.
- Популярный пляж в Испании накануне закрыли из-за появления ядовитых морских слизней. Впоследствии работу пляжа восстановили, и туристов и местных все же призвали к осторожности.