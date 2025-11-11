Польща готується до найбільших знижок року: що та де купити на Чорну п'ятницю

У Польщі традиція Чорної п'ятниці вже стала невіддільною частиною передсвяткового шопінгу: хоча початково вона прийшла з США, із 2010-х років польські продавці почали активно впроваджувати акції та знижки.

Що і де вигідно купляти на Чорну п'ятницю у Польщі – розкаже 24 Канал з посиланням на TVP Info.

У 2025 році Чорна п'ятниця припадає на 29 листопада – однак більшість ритейлерів стартують акції вже за кілька днів чи навіть тиждень до цієї дати, впродовж Black Week. Аналітики кажуть, що у Польщі понад 60% транзакцій під час Чорної п'ятниці відбуваються в інтернеті, тоді як офлайн-магазини охоплюють решту.

Що вигідно купляти?

Trade.gov.pl пише, що під час акцій у Польщі найбільше знижок мають такі категорії:

одяг та взуття – 29% покупок;

товари для дому і саду – 21% покупок;

електроніка та смартфони – 16% покупок

Отже, якщо ви шукаєте вигідні пропозиції – електроніка, аксесуари для дому, сезонний одяг часто мають хороші знижки. Але водночас варто бути уважним, адже: знижки можуть штучно "роздуватися" – згідно з аналізом, в Польщі часто "знижки" не такі великі, як здається.



Чорна п'ятниця в Польщі / Фото Africa Images

Як купляти вигідно?

Щоб справді отримати вигоду, а не просто "вірити знижці", дотримуйтесь кількох порад:

Перевірте історію ціни товару – чи дійсно він був дорожчим до акції. Відкладіть покупку, якщо товар вам не потрібен зараз – не слід піддаватися ажіотажу. Оберіть перевірений магазин і уважно огляньте умови повернення/гарантії. Розгляньте онлайн-флагмани – вони часто мають ексклюзивні пропозиції.

