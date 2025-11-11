Укр Рус
Закордон Новини про життя за кордоном Польща готується до найбільших знижок року: що та де купити на Чорну п'ятницю
11 листопада, 18:01
3

Польща готується до найбільших знижок року: що та де купити на Чорну п'ятницю

Альона Гогунська
Основні тези
  • У Польщі понад 60% транзакцій під час Чорної п'ятниці відбуваються в інтернеті, а найпопулярніші категорії знижок – одяг, взуття та електроніка.
  • Чорна п'ятниця в Україні у 2025 році відбудеться 28 листопада, з масштабними знижками як онлайн, так і офлайн.

У Польщі традиція Чорної п'ятниці вже стала невіддільною частиною передсвяткового шопінгу: хоча початково вона прийшла з США, із 2010-х років польські продавці почали активно впроваджувати акції та знижки.

Що і де вигідно купляти на Чорну п'ятницю у Польщі – розкаже 24 Канал з посиланням на TVP Info.

Дивіться також Як з'явилася Чорна п'ятниця – розкриваємо секрет популярної традиції 

У 2025 році Чорна п'ятниця припадає на 29 листопада – однак більшість ритейлерів стартують акції вже за кілька днів чи навіть тиждень до цієї дати, впродовж Black Week. Аналітики кажуть, що у Польщі понад 60% транзакцій під час Чорної п'ятниці відбуваються в інтернеті, тоді як офлайн-магазини охоплюють решту.

Що вигідно купляти? 

Trade.gov.pl пише, що під час акцій у Польщі найбільше знижок мають такі категорії: 

  • одяг та взуття – 29% покупок;
  • товари для дому і саду – 21% покупок;
  • електроніка та смартфони – 16% покупок

Живете за кордоном, але та сама річ від українського бренду вкрала ваше серце? Оплатіть її через додаток TransferGo. А курс такий вигідний, що можна відразу купувати хоч дві!

Отже, якщо ви шукаєте вигідні пропозиції – електроніка, аксесуари для дому, сезонний одяг часто мають хороші знижки. Але водночас варто бути уважним, адже: знижки можуть штучно "роздуватися" – згідно з аналізом, в Польщі часто "знижки" не такі великі, як здається.


Чорна п'ятниця в Польщі / Фото Africa Images

Як купляти вигідно?

Щоб справді отримати вигоду, а не просто "вірити знижці", дотримуйтесь кількох порад: 

  1. Перевірте історію ціни товару – чи дійсно він був дорожчим до акції.
  2. Відкладіть покупку, якщо товар вам не потрібен зараз – не слід піддаватися ажіотажу.
  3. Оберіть перевірений магазин і уважно огляньте умови повернення/гарантії.
  4. Розгляньте онлайн-флагмани – вони часто мають ексклюзивні пропозиції.

Коли буде Чорна п'ятниця 2025 в Україні? 

  • У 2025 році Чорна п'ятниця в Україні відбудеться 28 листопада. Цей день традиційно припадає на останню п'ятницю листопада – одразу після американського свята Дня подяки. Саме тоді більшість українських і міжнародних магазинів оголошують масштабні знижки як онлайн, так і офлайн.

  • Хоча сама Чорна п'ятниця триває лише один день, більшість ритейлерів запускають Black Week або навіть Black Month – тижневі чи місячні акції, що починаються заздалегідь. 