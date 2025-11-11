Польща готується до найбільших знижок року: що та де купити на Чорну п'ятницю
- У Польщі понад 60% транзакцій під час Чорної п'ятниці відбуваються в інтернеті, а найпопулярніші категорії знижок – одяг, взуття та електроніка.
- Чорна п'ятниця в Україні у 2025 році відбудеться 28 листопада, з масштабними знижками як онлайн, так і офлайн.
У Польщі традиція Чорної п'ятниці вже стала невіддільною частиною передсвяткового шопінгу: хоча початково вона прийшла з США, із 2010-х років польські продавці почали активно впроваджувати акції та знижки.
Що і де вигідно купляти на Чорну п'ятницю у Польщі – розкаже 24 Канал з посиланням на TVP Info.
У 2025 році Чорна п'ятниця припадає на 29 листопада – однак більшість ритейлерів стартують акції вже за кілька днів чи навіть тиждень до цієї дати, впродовж Black Week. Аналітики кажуть, що у Польщі понад 60% транзакцій під час Чорної п'ятниці відбуваються в інтернеті, тоді як офлайн-магазини охоплюють решту.
Що вигідно купляти?
Trade.gov.pl пише, що під час акцій у Польщі найбільше знижок мають такі категорії:
- одяг та взуття – 29% покупок;
- товари для дому і саду – 21% покупок;
- електроніка та смартфони – 16% покупок
Отже, якщо ви шукаєте вигідні пропозиції – електроніка, аксесуари для дому, сезонний одяг часто мають хороші знижки. Але водночас варто бути уважним, адже: знижки можуть штучно "роздуватися" – згідно з аналізом, в Польщі часто "знижки" не такі великі, як здається.
Чорна п'ятниця в Польщі / Фото Africa Images
Як купляти вигідно?
Щоб справді отримати вигоду, а не просто "вірити знижці", дотримуйтесь кількох порад:
- Перевірте історію ціни товару – чи дійсно він був дорожчим до акції.
- Відкладіть покупку, якщо товар вам не потрібен зараз – не слід піддаватися ажіотажу.
- Оберіть перевірений магазин і уважно огляньте умови повернення/гарантії.
- Розгляньте онлайн-флагмани – вони часто мають ексклюзивні пропозиції.
Коли буде Чорна п'ятниця 2025 в Україні?
У 2025 році Чорна п'ятниця в Україні відбудеться 28 листопада. Цей день традиційно припадає на останню п'ятницю листопада – одразу після американського свята Дня подяки. Саме тоді більшість українських і міжнародних магазинів оголошують масштабні знижки як онлайн, так і офлайн.
Хоча сама Чорна п'ятниця триває лише один день, більшість ритейлерів запускають Black Week або навіть Black Month – тижневі чи місячні акції, що починаються заздалегідь.