Польша готовится к самым большим скидкам года: что и где купить на Черную пятницу
- В Польше более 60% транзакций во время Черной пятницы происходят в интернете, а самые популярные категории скидок – одежда, обувь и электроника.
- Черная пятница в Украине в 2025 году состоится 28 ноября, с масштабными скидками как онлайн, так и оффлайн.
В Польше традиция Черной пятницы уже стала неотъемлемой частью предпраздничного шопинга: хотя изначально она пришла из США, с 2010-х годов польские продавцы начали активно внедрять акции и скидки.
Что и где выгодно покупать на Черную пятницу в Польше – расскажет 24 Канал со ссылкой на TVP Info.
В 2025 году Черная пятница приходится на 29 ноября – однако большинство ритейлеров стартуют акции уже за несколько дней или даже неделю до этой даты, в течение Black Week. Аналитики говорят, что в Польше более 60% транзакций во время Черной пятницы происходят в интернете, тогда как оффлайн-магазины охватывают остальные.
Что выгодно покупать?
Trade.gov.pl пишет, что во время акций в Польше больше всего скидок имеют такие категории:
- одежда и обувь – 29% покупок;
- товары для дома и сада – 21% покупок;
- электроника и смартфоны – 16% покупок
Итак, если вы ищете выгодные предложения – электроника, аксессуары для дома, сезонная одежда часто имеют хорошие скидки. Но в то же время стоит быть внимательным, ведь: скидки могут искусственно "раздуваться" – согласно анализу, в Польше часто "скидки" не такие большие, как кажется.
Черная пятница в Польше / Фото Africa Images
Как покупать выгодно?
Чтобы действительно получить выгоду, а не просто "верить скидке", следуйте нескольким советам:
- Проверьте историю цены товара – действительно ли он был дороже до акции.
- Отложите покупку, если товар вам не нужен сейчас – не следует поддаваться ажиотажу.
- Выберите проверенный магазин и внимательно осмотрите условия возврата/гарантии.
- Рассмотрите онлайн-флагманы – они часто имеют эксклюзивные предложения.
Когда будет Черная пятница 2025 в Украине?
- В 2025 году Черная пятница в Украине состоится 28 ноября. Этот день традиционно приходится на последнюю пятницу ноября – сразу после американского праздника Дня благодарения. Именно тогда большинство украинских и международных магазинов объявляют масштабные скидки как онлайн, так и офлайн.
- Хотя сама Черная пятница длится всего один день, большинство ритейлеров запускают Black Week или даже Black Month – недельные или месячные акции, начинающиеся заранее.