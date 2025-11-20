Де українцям в Іспанії живеться найкраще: в цих чотирьох регіонах їх найбільше
- В Іспанії українці можуть отримати статус тимчасового захисту за добу, що дозволяє легально проживати, працювати і користуватися водійськими правами протягом року.
- Найбільше українців проживає у Валенсії (38 873), Каталонії (34 070), Мадриді (22 002) та Андалусії (21 305), причому Валенсія визнана найкращим містом для життя у 2025 році.
Іспанія – це чудова країна, де чимало людей прагнуть провести свої відпустки. А через війну чимало українців живуть там вже не один рік.
Іспанія ввійшла у п'ятірку країн, що прийняла найбільше українських біженців – з початку війни тимчасовий захист у країні отримали 150 078 людей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Shengen news.
Де в Іспанії живе найбільше українців?
Статус тимчасового захисту в Іспанії українці можуть отримати всього за добу – і більшість людей, які отримали цей захист в Іспанії – це українці (98,4%). Тимчасовий захист в Іспанії дозволяє українцям не тільки легально проживати в країні, але й працювати – також біженці мають право користуватися своїми водійськими правами принаймні протягом одного року.
Окрім того, в Іспанії українці можуть розраховувати на виплати – 400 євро на дорослу людину та 100 євро на дитину щомісяця протягом пів року.
У списку регіонів, де опинилося найбільше українців, такі:
- Валенсія – 38 873 біженці;
- Каталонія – 34 070;
- Мадрид – 22 002 українці;
- Андалусія – 21 305 біженців.
І такий вибір місць для життя зовсім невипадковий – адже Валенсія визнана найкращим містом для життя у 2025 році, пише Huffington Post. По-перше, у Валенсії надзвичайно приємний клімат, поблизу море та є розвинена інфраструктура, а саме місто може похвалитися численними зеленими зонами.
Також ціни на оренду у Валенсії зовсім не такі високі, як, наприклад, у Мадриді чи Барселоні. Місто дуже добре адаптоване для експатів та біженців, адже там є чимало англомовних людей, тож інтегруватися значно легше.
