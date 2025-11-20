Где украинцам в Испании живется лучше всего: в этих четырех регионах их больше всего

Испания – это замечательная страна, где многие стремятся провести свои отпуска. А из-за войны немало украинцев живут там уже не один год.

Испания вошла в пятерку стран, принявших больше всего украинских беженцев – с начала войны временную защиту в стране получили 150 078 человек, сообщает 24 Канал со ссылкой на Shengen news.

Где в Испании живет больше всего украинцев?

Статус временной защиты в Испании украинцы могут получить всего за сутки – и большинство людей, которые получили эту защиту в Испании – это украинцы (98,4%). Временная защита в Испании позволяет украинцам не только легально проживать в стране, но и работать – также беженцы имеют право пользоваться своими водительскими правами по крайней мере в течение одного года.

Кроме того, в Испании украинцы могут рассчитывать на выплаты – 400 евро на взрослого человека и 100 евро на ребенка ежемесячно в течение полугода.

В списке регионов, где оказалось больше всего украинцев, такие:

Валенсия – 38 873 беженца;

Каталония – 34 070;

Мадрид – 22 002 украинцы;

Андалусия – 21 305 беженцев.

И такой выбор мест для жизни совсем неслучаен – ведь Валенсия признана лучшим городом для жизни в 2025 году, пишет Huffington Post. Во-первых, в Валенсии чрезвычайно приятный климат, вблизи море и есть развитая инфраструктура, а сам город может похвастаться многочисленными зелеными зонами.

Также цены на аренду в Валенсии совсем не такие высокие, как, например, в Мадриде или Барселоне. Город очень хорошо адаптирован для экспатов и беженцев, ведь там есть немало англоязычных людей, поэтому интегрироваться значительно легче.

