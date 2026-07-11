Штраф або в'язниця: у 21 країні світу туристам заборонено носити цей одяг

Поїздка за кордон – це радість для багатьох людей, але для того, аби вона не обернулася дуже серйозними неприємностями, потрібно перевірити не лише паспорт, візу та правила перевезення багажу. Також увагу слід звернути на місцеві правила.

Більшості людей і на думку не спадає переглядати свій гардероб перед поїздкою на відпочинок з думкою, що частину цих речей не можна носити у країні, куди вони вирушають. Втім, аж 21 держава має досить суворі правила щодо носіння одного звичайного, на перший погляд, типу одягу – а саме камуфляжного, пише UNILAD.

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Де саме не можна носити камуфляжний одяг та чому?

Експерт з подорожей та генеральний директор туристичної компанії Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей розповів, що чимало мандрівників і не підозрюють про те, що носіння камуфляжного одягу у багатьох країнах вважається винятково привілеєм військовослужбовців.

Тож перед кожною міжнародною поїздкою не завадить не тільки переглянути термін дії закордонного паспорта, але й правила щодо одягу у країні, куди ви їдете.

Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг,

– поділився експерт.

Найкращий варіант, якщо такий одяг і справді дозволено носити лише військовослужбовцям – це взагалі залишити усі речі з камуфляжним принтом вдома. Обмеження стосуються не лише очевидних предметів гардероба, як-от курток чи штанів. Також не варто брати камуфляжні рюкзаки, купальники, дитячий одяг, кепки.



Камуфляжний одяг дозволений не повсюди / Фото Pexels

Навіть модні принти "під камуфляж", але в зовсім інших кольорах все ще можуть викликати проблеми.

Ось в яких саме країнах цей одяг під забороною:

Нігерія;

Філіппіни (правила стосуються лише військової чи поліцейської форми);

Уганда;

Гана;

Саудівська Аравія;

Мадагаскар;

Замбія;

Зімбабве;

Азербайджан;

Оман;

Ямайка;

Тринідад і Тобаго;

Гаяна;

Багами;

Барбадос;

Сент-Люсія;

Гренада;

Сент-Вінсент і Гренадіни;

Антигуа і Барбуда;

Домініка;

Сент-Кітс і Невіс.

В деяких з цих країн за порушення правила карають справді суворо: наприклад, в Омані за носіння камуфляжу доведеться заплатити до 5 тисяч доларів США. А ось у Гані цей одяг взагалі вважають неповагою до держави та традиційних цінностей, тож в деяких випадках покаранням може бути рік позбавлення волі.