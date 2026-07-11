Більшості людей і на думку не спадає переглядати свій гардероб перед поїздкою на відпочинок з думкою, що частину цих речей не можна носити у країні, куди вони вирушають. Втім, аж 21 держава має досить суворі правила щодо носіння одного звичайного, на перший погляд, типу одягу – а саме камуфляжного, пише UNILAD.

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Де саме не можна носити камуфляжний одяг та чому?

Експерт з подорожей та генеральний директор туристичної компанії Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей розповів, що чимало мандрівників і не підозрюють про те, що носіння камуфляжного одягу у багатьох країнах вважається винятково привілеєм військовослужбовців.

Тож перед кожною міжнародною поїздкою не завадить не тільки переглянути термін дії закордонного паспорта, але й правила щодо одягу у країні, куди ви їдете.

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Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг,
– поділився експерт.

Найкращий варіант, якщо такий одяг і справді дозволено носити лише військовослужбовцям – це взагалі залишити усі речі з камуфляжним принтом вдома. Обмеження стосуються не лише очевидних предметів гардероба, як-от курток чи штанів. Також не варто брати камуфляжні рюкзаки, купальники, дитячий одяг, кепки.

Чоловік у камуфляжних шортах
Камуфляжний одяг дозволений не повсюди / Фото Pexels

Навіть модні принти "під камуфляж", але в зовсім інших кольорах все ще можуть викликати проблеми.

Ось в яких саме країнах цей одяг під забороною:

  • Нігерія;
  • Філіппіни (правила стосуються лише військової чи поліцейської форми);
  • Уганда;
  • Гана;
  • Саудівська Аравія;
  • Мадагаскар;
  • Замбія;
  • Зімбабве;
  • Азербайджан;
  • Оман;
  • Ямайка;
  • Тринідад і Тобаго;
  • Гаяна;
  • Багами;
  • Барбадос;
  • Сент-Люсія;
  • Гренада;
  • Сент-Вінсент і Гренадіни;
  • Антигуа і Барбуда;
  • Домініка;
  • Сент-Кітс і Невіс.

В деяких з цих країн за порушення правила карають справді суворо: наприклад, в Омані за носіння камуфляжу доведеться заплатити до 5 тисяч доларів США. А ось у Гані цей одяг взагалі вважають неповагою до держави та традиційних цінностей, тож в деяких випадках покаранням може бути рік позбавлення волі.