Більшості людей і на думку не спадає переглядати свій гардероб перед поїздкою на відпочинок з думкою, що частину цих речей не можна носити у країні, куди вони вирушають. Втім, аж 21 держава має досить суворі правила щодо носіння одного звичайного, на перший погляд, типу одягу – а саме камуфляжного, пише UNILAD.

Цікаво Туреччина заборонила приїзд 1000 туристів з лайнера: причина у "сімейних цінностях"

Де саме не можна носити камуфляжний одяг та чому?

Експерт з подорожей та генеральний директор туристичної компанії Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей розповів, що чимало мандрівників і не підозрюють про те, що носіння камуфляжного одягу у багатьох країнах вважається винятково привілеєм військовослужбовців.

Тож перед кожною міжнародною поїздкою не завадить не тільки переглянути термін дії закордонного паспорта, але й правила щодо одягу у країні, куди ви їдете.

Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг,

– поділився експерт.

Найкращий варіант, якщо такий одяг і справді дозволено носити лише військовослужбовцям – це взагалі залишити усі речі з камуфляжним принтом вдома. Обмеження стосуються не лише очевидних предметів гардероба, як-от курток чи штанів. Також не варто брати камуфляжні рюкзаки, купальники, дитячий одяг, кепки.



Камуфляжний одяг дозволений не повсюди / Фото Pexels

Навіть модні принти "під камуфляж", але в зовсім інших кольорах все ще можуть викликати проблеми.

Ось в яких саме країнах цей одяг під забороною:

Нігерія;

Філіппіни (правила стосуються лише військової чи поліцейської форми);

Уганда;

Гана;

Саудівська Аравія;

Мадагаскар;

Замбія;

Зімбабве;

Азербайджан;

Оман;

Ямайка;

Тринідад і Тобаго;

Гаяна;

Багами;

Барбадос;

Сент-Люсія;

Гренада;

Сент-Вінсент і Гренадіни;

Антигуа і Барбуда;

Домініка;

Сент-Кітс і Невіс.

В деяких з цих країн за порушення правила карають справді суворо: наприклад, в Омані за носіння камуфляжу доведеться заплатити до 5 тисяч доларів США. А ось у Гані цей одяг взагалі вважають неповагою до держави та традиційних цінностей, тож в деяких випадках покаранням може бути рік позбавлення волі.