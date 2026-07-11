Більшості людей і на думку не спадає переглядати свій гардероб перед поїздкою на відпочинок з думкою, що частину цих речей не можна носити у країні, куди вони вирушають. Втім, аж 21 держава має досить суворі правила щодо носіння одного звичайного, на перший погляд, типу одягу – а саме камуфляжного, пише UNILAD.
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Де саме не можна носити камуфляжний одяг та чому?
Експерт з подорожей та генеральний директор туристичної компанії Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей розповів, що чимало мандрівників і не підозрюють про те, що носіння камуфляжного одягу у багатьох країнах вважається винятково привілеєм військовослужбовців.
Тож перед кожною міжнародною поїздкою не завадить не тільки переглянути термін дії закордонного паспорта, але й правила щодо одягу у країні, куди ви їдете.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг,
– поділився експерт.
Найкращий варіант, якщо такий одяг і справді дозволено носити лише військовослужбовцям – це взагалі залишити усі речі з камуфляжним принтом вдома. Обмеження стосуються не лише очевидних предметів гардероба, як-от курток чи штанів. Також не варто брати камуфляжні рюкзаки, купальники, дитячий одяг, кепки.
Камуфляжний одяг дозволений не повсюди / Фото Pexels
Навіть модні принти "під камуфляж", але в зовсім інших кольорах все ще можуть викликати проблеми.
Ось в яких саме країнах цей одяг під забороною:
- Нігерія;
- Філіппіни (правила стосуються лише військової чи поліцейської форми);
- Уганда;
- Гана;
- Саудівська Аравія;
- Мадагаскар;
- Замбія;
- Зімбабве;
- Азербайджан;
- Оман;
- Ямайка;
- Тринідад і Тобаго;
- Гаяна;
- Багами;
- Барбадос;
- Сент-Люсія;
- Гренада;
- Сент-Вінсент і Гренадіни;
- Антигуа і Барбуда;
- Домініка;
- Сент-Кітс і Невіс.
В деяких з цих країн за порушення правила карають справді суворо: наприклад, в Омані за носіння камуфляжу доведеться заплатити до 5 тисяч доларів США. А ось у Гані цей одяг взагалі вважають неповагою до держави та традиційних цінностей, тож в деяких випадках покаранням може бути рік позбавлення волі.