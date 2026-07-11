Большинству людей даже в голову не приходит пересмотреть свой гардероб перед поездкой на отдых, учитывая, что часть этих вещей нельзя носить в стране, куда они отправляются. Между тем, целых 21 страна имеет довольно строгие правила в отношении ношения одного, на первый взгляд, обычного типа одежды – а именно камуфляжной, пишет UNILAD.

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Где именно нельзя носить камуфляжную одежду и почему?

Эксперт по путешествиям и генеральный директор туристической компании Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей рассказал, что многие путешественники и не подозревают о том, что ношение камуфляжной одежды во многих странах считается исключительной привилегией военнослужащих.

Поэтому перед каждой международной поездкой не помешает не только проверить срок действия загранпаспорта, но и ознакомиться с правилами относительно одежды в стране, куда вы едете.

Дома это может казаться безобидным модным выбором, но в некоторых местах его воспринимают как военную или охранную форму,

– поделился эксперт.

Лучший вариант, если такую одежду действительно разрешено носить только военнослужащим, – это вообще оставить все вещи с камуфляжным принтом дома. Ограничения касаются не только очевидных предметов гардероба, таких как куртки или брюки. Также не стоит брать камуфляжные рюкзаки, купальники, детскую одежду, кепки.



Камуфляжная одежда разрешена не везде / Фото Pexels

Даже модные принты "под камуфляж", но в совершенно других цветах, все еще могут вызвать проблемы.

Вот в каких именно странах такая одежда запрещена:

Нигерия;

Филиппины (правила касаются только военной или полицейской формы);

Уганда;

Гана;

Саудовская Аравия;

Мадагаскар;

Замбия;

Зимбабве;

Азербайджан;

Оман;

Ямайка;

Тринидад и Тобаго;

Гайана;

Багамы;

Барбадос;

Сент-Люсия;

Гренада;

Сент-Винсент и Гренадины;

Антигуа и Барбуда;

Доминика;

Сент-Китс и Невис.

В некоторых из этих стран за нарушение правил наказывают действительно строго: например, в Омане за ношение камуфляжа придется заплатить до 5 тысяч долларов США. А вот в Гане такую одежду вообще считают проявлением неуважения к государству и традиционным ценностям, поэтому в некоторых случаях наказанием может стать год лишения свободы.