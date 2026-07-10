Ось де живуть найщасливіші люди у світі: несподіване місто у Європі
У одному з міст країни, що славиться дощем, туманом і загалом похмурою погодою, живуть найщасливіші люди у світі. І це місто – це Бат у Великій Британії.
2026 року за версією щорічного дослідження Time Out саме британський Бат став найщасливішим містом у всьому світі. Рейтинг уклали після опитування понад 24 тисяч мешканців різних міст.
Чому Бат – найщасливіше місто у світі?
Учасників опитування просили оцінити, наскільки комфортно та щасливо вони почуваються у місті, де живуть. Робити це за допомогою оцінювання п'яти тверджень.
- Чи робить місто їх щасливими?
- Чи почуваються вони там щасливішими, ніж в інших місцях?
- Чи здаються їм люди навколо позитивними?
- Чи приносять повсякденні міські враження радість?
- Чи зріс останнім часом загальний рівень відчуття щастя?
Після того як відповіді оцінили, з кожної країни відібрали лише по одному місту, аби рейтинг відображав різні регіони. І переможцем стало місто Бат з Великої Британії. Там проживає понад 80 тисяч людей, а саме місто розташоване за 150 кілометрів на захід від Лондона. І аж 93% місцевих мешканців погодилися, що місто робить їх щасливими.
Назва міста походить від слова "купальня" – і саме ними відомий Бат. Там збереглися не лише давньоримські лазні, але й чимало архітектури з XVIII століття.
Які ще міста потрапили до рейтингу?
Друге місце у рейтингу посіла однойменна столиця країни Панама. А ось на третій позиції опинилося мексиканське місто Гвадалахара: там високі оцінки отримали їжа, культурне життя та атмосфера загальної підтримки.
Ось які ще міста увійшли у першу десятку:
- Медельїн у Колумбії;
- Краків у Польщі;
- Джайпур в Індії;
- Чикаго у США;
- Кейптаун у Південній Африці;
- Шанхай у Китаї;
- Гетеборг у Швеції.