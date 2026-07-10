2026 року за версією щорічного дослідження Time Out саме британський Бат став найщасливішим містом у всьому світі. Рейтинг уклали після опитування понад 24 тисяч мешканців різних міст.

Чому Бат – найщасливіше місто у світі?

Учасників опитування просили оцінити, наскільки комфортно та щасливо вони почуваються у місті, де живуть. Робити це за допомогою оцінювання п'яти тверджень.

Чи робить місто їх щасливими? Чи почуваються вони там щасливішими, ніж в інших місцях? Чи здаються їм люди навколо позитивними? Чи приносять повсякденні міські враження радість? Чи зріс останнім часом загальний рівень відчуття щастя?

Після того як відповіді оцінили, з кожної країни відібрали лише по одному місту, аби рейтинг відображав різні регіони. І переможцем стало місто Бат з Великої Британії. Там проживає понад 80 тисяч людей, а саме місто розташоване за 150 кілометрів на захід від Лондона. І аж 93% місцевих мешканців погодилися, що місто робить їх щасливими.

Назва міста походить від слова "купальня" – і саме ними відомий Бат. Там збереглися не лише давньоримські лазні, але й чимало архітектури з XVIII століття.

Які ще міста потрапили до рейтингу?

Друге місце у рейтингу посіла однойменна столиця країни Панама. А ось на третій позиції опинилося мексиканське місто Гвадалахара: там високі оцінки отримали їжа, культурне життя та атмосфера загальної підтримки.

Ось які ще міста увійшли у першу десятку: