В 2026 году, по данным ежегодного исследования Time Out, именно британский Бат стал самым счастливым городом в мире. Рейтинг был составлен по результатам опроса более 24 тысяч жителей разных городов.
Почему Бат – самый счастливый город в мире?
Участников опроса просили оценить, насколько комфортно и счастливо они чувствуют себя в городе, где живут. Делать это нужно было с помощью оценки пяти утверждений.
- Делает ли город их счастливыми?
- Чувствуют ли они себя там счастливее, чем в других местах?
- Кажутся ли им окружающие люди позитивными?
- Приносят ли повседневные городские впечатления радость?
- Вырос ли в последнее время общий уровень ощущения счастья?
После оценки ответов из каждой страны отобрали только по одному городу, чтобы рейтинг отражал различные регионы. И победителем стал город Бат из Великобритании. Там проживает более 80 тысяч человек, а сам город расположен в 150 километрах к западу от Лондона. И целых 93% местных жителей согласились, что город делает их счастливыми.
Название города происходит от слова "купальня" – и именно ими славится Бат. Там сохранились не только древнеримские бани, но и немало архитектурных памятников XVIII века.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Какие еще города попали в рейтинг?
Второе место в рейтинге заняла одноименная столица страны Панама. А вот на третьей позиции оказался мексиканский город Гвадалахара: там высокие оценки получили еда, культурная жизнь и атмосфера всеобщей поддержки.
Вот какие еще города вошли в первую десятку:
- Медельин в Колумбии;
- Краков в Польше;
- Джайпур в Индии;
- Чикаго в США;
- Кейптаун в Южной Африке;
- Шанхай в Китае;
- Гетеборг в Швеции.