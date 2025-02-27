Туристів туди не пускають: що ховає найстрашніша кімната у світі

Кімната тортур у замку Чілнгем в Англії є одним з наймоторошніших приміщень у світі. Там жив жорстокий чоловік, який отримував задоволення від тортур.

Цей сумнозвісний замок, заснований у 1 300-х роках, має надзвичайно криваву історію. А особливо багато крові пролито у кімнаті тортур, якою керував один із найвідоміших мучителів, Джон Сейдж. Про це пише 24 Канал із посиланням на Listverse.

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У цьому замку відчувається зло

Чоловік-садист знущався з шотландців заради англійців. Він навіть винайшов власні пристрої для тортур, які використовував для своїх жертв. Підлога там спеціально нахилена, щоб кров стікала в одне місце.

У камері тортур, яка відкрита для публіки, виставлені його пристрої для знущання. Однак оригінальні камери тортур насправді розташовані під Чайною (рестораном замку). Туди не пускають відвідувачів, і там досі зберігаються людські останки.



Стілець для тортур у замку / thelittlehouseofhorrors.com

Розповідають, що Джон Сейдж ніколи не залишав своєї кімнати. І ходять легенди, що його злий дух все ще залишається в цьому темному місці.

Гості повідомляють про відчуття зла та злоби під час дослідження його кімнат. А також непереборного страху, що хтось хоче заподіяти їм біль. Деякі туристи навіть стверджують, що нібито чули там крики.

Нинішні власники рекламують замок як замок з найбільшою кількістю привидів у Британії. Частина замку закрита, але 8 кімнат доступні для гостей і там можна залишитися на ніч. Однак це точно не для слабкодухих.