Туристів туди не пускають: що ховає найстрашніша кімната у світі
- Замок Чілнгем в Англії відомий своєю кімнатою тортур, де жив мучитель Джон Сейдж, який винайшов власні пристрої для знущання.
- Оригінальні камери тортур, де досі зберігаються людські останки, закриті для відвідувачів, але частина замку відкрита для туристів як місце з найбільшою кількістю привидів у Британії.
Кімната тортур у замку Чілнгем в Англії є одним з наймоторошніших приміщень у світі. Там жив жорстокий чоловік, який отримував задоволення від тортур.
Цей сумнозвісний замок, заснований у 1 300-х роках, має надзвичайно криваву історію. А особливо багато крові пролито у кімнаті тортур, якою керував один із найвідоміших мучителів, Джон Сейдж. Про це пише 24 Канал із посиланням на Listverse.
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У цьому замку відчувається зло
Чоловік-садист знущався з шотландців заради англійців. Він навіть винайшов власні пристрої для тортур, які використовував для своїх жертв. Підлога там спеціально нахилена, щоб кров стікала в одне місце.
У камері тортур, яка відкрита для публіки, виставлені його пристрої для знущання. Однак оригінальні камери тортур насправді розташовані під Чайною (рестораном замку). Туди не пускають відвідувачів, і там досі зберігаються людські останки.
Стілець для тортур у замку / thelittlehouseofhorrors.com
Розповідають, що Джон Сейдж ніколи не залишав своєї кімнати. І ходять легенди, що його злий дух все ще залишається в цьому темному місці.
Гості повідомляють про відчуття зла та злоби під час дослідження його кімнат. А також непереборного страху, що хтось хоче заподіяти їм біль. Деякі туристи навіть стверджують, що нібито чули там крики.
Нинішні власники рекламують замок як замок з найбільшою кількістю привидів у Британії. Частина замку закрита, але 8 кімнат доступні для гостей і там можна залишитися на ніч. Однак це точно не для слабкодухих.