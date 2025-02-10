"Заборона на кохання": в якій країні не можна святкувати День Валентина
- У Пакистані святкування Дня святого Валентина заборонено з 2017 року.
- Крім Пакистану, публічне святкування Дня Валентина небажане в Саудівській Аравії, Малайзії, Узбекистані, Індії та Ірані.
- Попри заборону, багато людей у цих країнах продовжують таємно святкувати, даруючи квіти та подарунки.
День святого Валентина, який припадає на 14 лютого, наповнений проявами любові та романтики. Воно асоціюється з низкою традиційної атрибутики, як-от повітряні кульки у формі серця, валентинки та подарунки.
Однак цей свято відзначається не скрізь, а в деяких країнах воно навіть заборонено. Де у світі проти Дня всіх закоханих розповідає 24 Канал.
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В Пакистані заборонено святкувати День Валентина
День святого Валентина продовжує залишатися суперечливим питанням у Пакистані, що викликає значну опозицію з боку різних верств суспільства.
У 2016 році колишній президент Мамнун Хусейн публічно закликав громадян утриматися від святкування цього дня. Звертаючись до групи молодих студенток, він підкреслив, що День Валентина "не має жодного зв'язку з пакистанською культурою".
Тоді у 2017 році Верховний суд Пакистану під впливом національних прихильників суворих ісламських законів наклав заборону на святкування Дня святого Валентина. Суд постановив ліквідувати всі публічні заходи, пов'язані зі святом, і заборонив будь-яку рекламу або просування цього дня в ЗМІ.
При цьому ентузіазм щодо свята залишається сильним серед певних верств пакистанського населення. Виявляючи непокору обмеженням, закохані пари стверджують, що "кохання не можна заборонити".
В яких країнах заборонений День Валентина / Фото Unsplash
Попри посилене втручання поліції та стеження, романтичні бунтарі продовжують знаходити способи висловити свою прихильність, таємно передаючи квіти та сентиментальні подарунки своїм партнерам.
Де ще у світі не варто публічно святкувати 14 лютого
Прославлення романтики небажане там, де воно вважається чужим і аморальним. Зокрема:
- Саудівська Аравія,
- Малайзія,
- Узбекистан,
- Індія,
- Іран.
14 лютого подекуди навіть відбуваються антивалентинівські протести. Саме тому в цих країнах людям рекомендують відмовитися від публічного святкування Дня Валентина.