Моторошно і незабутньо: 5 країн, де найяскравіше святкують Геловін
- В Англії святкують Геловін та 5 листопада День Гая Фокса з багаттями на честь невдалого замаху на короля Якова I.
- Ірландія вважається однією з найкращих країн для святкування Геловіну, де традиція походить від стародавнього фестивалю Самайн.
Святкування Геловіну – це неймовірно значна подія для багатьох країн. І якщо хочеться побачити зовсім незвичну та невідому раніше сторону свята, слід придивитися до них.
Деякі країни майже не відзначають Геловін, тоді як для інших цей день – справжнє свято з костюмами, карнавалами, фестивалями та неймовірними традиціями, повідомляє 24 Канал з посиланням на Britannica.
Цікаво "Буря впала з неба": у Непалі лавина з гуркотом накрила табір туристів
Де найкраще святкувати Геловін?
Свято Гая Фокса в Англії
У Англії чимало моторошно вдягнених людей можна помітити й напередодні Геловіну та під час самого свята, а діти навіть ходять збирати солодощі. Втім, традиційне та пишне свято відбувається трохи пізніше й з зовсім іншої причини.
На честь невдалого вбивства короля Якова I Гаєм Фоксом в Англії 5 листопада по всій країні палять багаття. Вогонь символізує порох, що був би використаний, якби спроба була успішною. А замість збирання цукерок діти просять у дорослих "пенні для Гая".
Оньїссанті в Італії
Наступного дня після Геловіну в Італії місцеві вшановують померлих зовсім по-іншому. Оньїссанті припадає на 1 листопада і служить днем вшанування усіх святих. І попри те, що свято має глибоко релігійне коріння, туристів потішать традиції.
Наприклад, на Сицилії вірять, що кожного року померлі воскресають, аби почастувати дітей солодким, а римляни цього дня влаштовують трапези біля могил своїх близьких.
Фестиваль на Геловін у Японії
Японія на диво близька до західних традицій Геловіну – і все тому, що святкувати його почали зовсім нещодавно. Тож у країні насолоджуються святом переважно дорослі: і якщо пощастить опинитися у Токіо чи Кіото на Геловін, мандрівники точно зможуть насолодитися величезною кількістю неймовірних костюмів.
День мертвих у Мексиці
Класичне святкування починається у Мексиці 31 жовтня, коли діти збирають солодощі – але це лице старт традицій вшанування померлих. З 1 на 2 листопада мешканці Мексики одягають маски з черепів та готують свято для своїх предків. Традиція існує вже кілька тисяч років – і свято, як вірять місцеві, збігається з днем, коли небеса відкриваються, аби духи померлих возз'єдналися зі своїми родинами.
У Мексиці яскраво святкують День мертвих / Фото Pexels
Геловін в Ірландії
Не дивно, що Ірландія входить до списку найкращих країн для святкування Геловіну, адже саме звідти все й почалося. В Ірландії Геловін святкують "з розмахом". Виникла традиція зі стародавнього фестивалю Самайн – так ще за часів язичництва святкували початок зими.
Окрім того, чимало мандрівників радять відвідати на свято Деррі, друге за величиною місто Північної Ірландії, пише Independent.
Що ще потрібно знати туристам?
На українсько-угорському кордоні вже працює нова система EES – відтепер на пунктах пропуску будуть збирати біометричні дані мандрівників.
Тим часом у Барселоні туристам заборонили ходити по пабах турами – а за порушення організатори подій муситимуть заплатити штраф.