Вже час купувати квитки: найкращі напрямки, де тепло цілий рік
Попри те, що за вікном жовтень, у світі лишається чимало напрямків, де можна погрітися у сонячних променях – і тепло там не зникає протягом усього року.
Чимало людей прагнуть втекти від холоду та мряки, що насуваються на Україну в жовтні та листопаді – і відпустка у теплих країнах дає чудову можливість це зробити. Єдине, на що слід звернути увагу: навіть у місцях з дуже приємним кліматом є сезони дощів, пише The Times.
Де у світі тепло протягом всього року?
Більшість місць з цього переліку завдячують цілорічним теплом своїй близькості до екватора. Але попри те, що холодно там не буває, погода тішить далеко не завжди: можливі короткочасні сильні зливи у сезон дощів.
Відтак, ось 14 найтепліших напрямків для відпустки восени та взимку, аби зігрітися під теплим сонечком за версією The Times.
- Сейшельські острови. Середня температура там становить 30 градусів з найспекотнішими місяцями у березні та квітні. Та подумайте двічі перед тим, як їхати у січні, адже в цей місяць ймовірність дощів найвища.
- Кенія. Ідеальна країна для відпочинку під жарким сонцем. У лютому там найспекотніше з температурою понад 30 градусів за Цельсієм. У квітні є значна ймовірність злив.
- Єгипет. Відомий українцям курорт може похвалитися середньою річною температурою у 32°C. Зважайте, що у серпні там дуже спекотно, а у лютому йде багато дощів.
- Мальдіви. Середня річна температура становить 28 градусів. У квітні найспекотніше, а найбільш дощовим місяцем є вересень.
- Таїланд. Середня температура становить 28°C з найжаркішою погодою у квітні. У вересні може бути багато дощів.
- Канарські острови – середня річна температура становить 21 градус, тож взимку у морі там покупатися не вийде. Але в серпні на островах дуже спекотно, та й восени все ще тепло.
- Абу-Дабі, ОАЕ – найтепліший місяць там – це серпень, а середня температура досягає 28 градусів. У лютому можуть йти затяжні дощі.
- Занзібар, Танзанія. Середня температура на острові становить 26 градусів з найтеплішим місяцем у лютому, а найбільш дощовим у квітні.
- Ріо-де-Жанейро. Найтепліше там у лютому, а ось у грудні можливі дощі. Середня температура протягом року становить 24 градуси.
- Аруба – середня температура становить 28 градусів, а найтеплішим місяцем є вересень.
- Намібія. Найтепліше там у грудні, а ось у лютому випадає багато дощів. Середня річна температура – 20 градусів.
- Мексика. Середня температура в країні становить 26 градусів, а найтеплішим місяцем є серпень.
- Лангкаві, Малайзія. Із середньою річною температурою у 28 градусів особливо тепло там у березні. А ось у жовтні йдуть дощі.
- Маврикій. Середня температура протягом року – 24 градуси. Найтепліше у січні.