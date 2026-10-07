Закордон Туризм Вже час купувати квитки: найкращі напрямки, де тепло цілий рік
7 жовтня, 13:13
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Вже час купувати квитки: найкращі напрямки, де тепло цілий рік

Марина Блохіна

Попри те, що за вікном жовтень, у світі лишається чимало напрямків, де можна погрітися у сонячних променях – і тепло там не зникає протягом усього року.

Чимало людей прагнуть втекти від холоду та мряки, що насуваються на Україну в жовтні та листопаді – і відпустка у теплих країнах дає чудову можливість це зробити. Єдине, на що слід звернути увагу: навіть у місцях з дуже приємним кліматом є сезони дощів, пише The Times.

Де у світі тепло протягом всього року?

Більшість місць з цього переліку завдячують цілорічним теплом своїй близькості до екватора. Але попри те, що холодно там не буває, погода тішить далеко не завжди: можливі короткочасні сильні зливи у сезон дощів. 

Відтак, ось 14 найтепліших напрямків для відпустки восени та взимку, аби зігрітися під теплим сонечком за версією The Times. 

  1. Сейшельські острови. Середня температура там становить 30 градусів з найспекотнішими місяцями у березні та квітні. Та подумайте двічі перед тим, як їхати у січні, адже в цей місяць ймовірність дощів найвища.
  2. Кенія. Ідеальна країна для відпочинку під жарким сонцем. У лютому там найспекотніше з температурою понад 30 градусів за Цельсієм. У квітні є значна ймовірність злив.
  3. Єгипет. Відомий українцям курорт може похвалитися середньою річною температурою у 32°C. Зважайте, що у серпні там дуже спекотно, а у лютому йде багато дощів.
  4. Мальдіви. Середня річна температура становить 28 градусів. У квітні найспекотніше, а найбільш дощовим місяцем є вересень.
  5. Таїланд. Середня температура становить 28°C з найжаркішою погодою у квітні. У вересні може бути багато дощів.
  6. Канарські острови – середня річна температура становить 21 градус, тож взимку у морі там покупатися не вийде. Але в серпні на островах дуже спекотно, та й восени все ще тепло.
  7. Абу-Дабі, ОАЕ – найтепліший місяць там – це серпень, а середня температура досягає 28 градусів. У лютому можуть йти затяжні дощі.
  8. Занзібар, Танзанія. Середня температура на острові становить 26 градусів з найтеплішим місяцем у лютому, а найбільш дощовим у квітні.
  9. Ріо-де-Жанейро. Найтепліше там у лютому, а ось у грудні можливі дощі. Середня температура протягом року становить 24 градуси.
  10. Аруба – середня температура становить 28 градусів, а найтеплішим місяцем є вересень.
  11. Намібія. Найтепліше там у грудні, а ось у лютому випадає багато дощів. Середня річна температура – 20 градусів.
  12. Мексика. Середня температура в країні становить 26 градусів, а найтеплішим місяцем є серпень.
  13. Лангкаві, Малайзія. Із середньою річною температурою у 28 градусів особливо тепло там у березні. А ось у жовтні йдуть дощі.
  14. Маврикій. Середня температура протягом року – 24 градуси. Найтепліше у січні. 

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