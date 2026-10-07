Многие люди стремятся сбежать от холода и тумана, наступающих на Украину в октябре и ноябре, – и отпуск в теплых странах дает прекрасную возможность это сделать. Единственное, на что следует обратить внимание: даже в местах с очень приятным климатом бывают сезоны дождей, пишет The Times.
Где в мире тепло в течение всего года?
Большинство мест из этого списка обязаны круглогодичной теплой погодой своей близости к экватору. Но несмотря на то, что холодно там не бывает, погода радует далеко не всегда: возможны кратковременные сильные ливни в сезон дождей.
Итак, вот 14 самых теплых направлений для отпуска осенью и зимой, чтобы согреться под теплым солнышком, по версии The Times.
- Сейшельские острова. Средняя температура там составляет 30 градусов, а самые жаркие месяцы – март и апрель. Но подумайте дважды, прежде чем ехать в январе, ведь в этом месяце вероятность дождей самая высокая.
- Кения. Идеальная страна для отдыха под жарким солнцем. В феврале там жарче всего – температура превышает 30 градусов по Цельсию. В апреле высока вероятность ливней.
- Египет. Известный украинцам курорт может похвастаться среднегодовой температурой 32 °C. Имейте в виду, что в августе там очень жарко, а в феврале идет много дождей.
- Мальдивы. Среднегодовая температура составляет 28 градусов. В апреле там жарче всего, а самым дождливым месяцем является сентябрь.
- Таиланд. Средняя температура составляет 28 °C, а самая жаркая погода бывает в апреле. В сентябре может быть много дождей.
- Канарские острова – среднегодовая температура составляет 21 градус, поэтому зимой в море там искупаться не получится. Но в августе на островах очень жарко, да и осенью все еще тепло.
- Абу-Даби, ОАЭ – самый теплый месяц там – август, а средняя температура достигает 28 градусов. В феврале могут идти затяжные дожди.
- Занзибар, Танзания. Средняя температура на острове составляет 26 градусов, самый теплый месяц – февраль, а самый дождливый – апрель.
- Рио-де-Жанейро. Теплее всего там в феврале, а вот в декабре возможны дожди. Средняя температура в течение года составляет 24 градуса.
- Аруба – средняя температура составляет 28 градусов, а самым теплым месяцем является сентябрь.
- Намибия. Теплее всего там в декабре, а вот в феврале выпадает много дождей. Среднегодовая температура – 20 градусов.
- Мексика. Средняя температура в стране составляет 26 градусов, а самым теплым месяцем является август.
- Лангкави, Малайзия. При средней годовой температуре 28 градусов особенно тепло там в марте. А вот в октябре идут дожди.
- Маврикий. Средняя температура в течение года – 24 градуса. Теплее всего в январе.