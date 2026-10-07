Чимало людей прагнуть втекти від холоду та мряки, що насуваються на Україну в жовтні та листопаді – і відпустка у теплих країнах дає чудову можливість це зробити. Єдине, на що слід звернути увагу: навіть у місцях з дуже приємним кліматом є сезони дощів, пише The Times.

Де у світі тепло протягом всього року?

Більшість місць з цього переліку завдячують цілорічним теплом своїй близькості до екватора. Але попри те, що холодно там не буває, погода тішить далеко не завжди: можливі короткочасні сильні зливи у сезон дощів.

Відтак, ось 14 найтепліших напрямків для відпустки восени та взимку, аби зігрітися під теплим сонечком за версією The Times.