Без українців не обійтись: які країни ЄС найбільше залежать від працівників з України

Після початку повномасштабної війни мільйони українців переїхали до країн ЄС і стали важливою частиною місцевих ринків праці. У низці держав українські працівники вже фактично закривають дефіцит робочої сили – особливо в промисловості, логістиці, будівництві та сфері послуг.

Після 2022 року понад 4,3 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в ЄС. Про це свідчать дані Єврокомісії.

Найбільша їх концентрація – у Німеччині, Польщі та Чехії, які разом приймають близько 60% усіх українців у Європі.

Які країни ЄС найбільше залежать від українських працівників?

Німеччина

Німеччина – країна з найбільшою кількістю українських біженців. За останніми даними, у країні перебуває приблизно 1,18 мільйона осіб під тимчасовим захистом.

Українці у Німеччині відіграють важливу роль у пом'якшенні дефіциту робочої сили, який посилився через старіння населення. Особливо це стосується:

промисловості,

медичного сектору,

логістики та складів.

Водночас інтеграція у життя країни відбувається повільніше, ніж у Польщі. Причина: мовний бар'єр та складніша система визнання дипломів.

Польща

Польща залишається ключовою країною для української трудової міграції. Країна прийняла близько 1 мільйона українів після 2022 року. Водночас саме українці стали критично важливими для польського ринку праці через гострий дефіцит робочої сили.

За оцінками OECD та національних даних, рівень зайнятості українців у Польщі є одним із найвищих у ЄС – до 70%+ серед працездатних мігрантів, що суттєво підтримує економіку країни.

За оцінками польських аналітичних установ, українці:

забезпечують зростання ВВП,

часто сплачують більше податків, ніж отримують у вигляді соціальної допомоги,

закривають дефіцит кадрів у будівництві, логістиці та промисловості.



Українці закривають дефіцит робочої сили у Польщі / Фото Unsplash

Чехія

Чехія – одна з країн із найвищою відносною залежністю від українських працівників у ЄС. Там перебуває близько 380 – 390 тисяч українців. Попри менший масштаб економіки, українці мають непропорційно великий вплив на ринок праці:

заповнюють дефіцит у будівництві,

працюють у виробництві та сервісах,

допомагають утримувати темпи економічного зростання.

Цікаво! Раніше ми писали, що Чехія фактично більше заробляє на українських біженцях, ніж витрачає на їхню підтримку. Якщо сказати простіше, то доходи від українців із тимчасовим захистом приблизно вдвічі більші за витрати на допомогу їм. За перші три квартали минулого року це становило близько 23,2 мільярда крон доходів проти 11,5 мільярда крон витрат.

Така ж ситуація і у Словаччині. Українські біженці, які працюють у країні, у 2026 році заплатять до бюджету більше податків, ніж держава витратила на їхню допомогу від початку повномасштабного вторгнення.

За оцінкою словацької Ради з бюджетної відповідальності (RRZ), яку цитує STVR, внески та податок на доходи українців, які працевлаштовані у Словаччині, цього року досягнуть щонайменше 518 мільйонів євро. Щодо річних витрат на допомогу українцям, то ці виплати регулярно зменшуються – зі 153 мільйонів євро у 2022 році до орієнтовно менш ніж ста мільйонів євро торік.