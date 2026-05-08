День матері 2026: які країни святкують, а які – ігнорують це свято

День матері – одне з найпопулярніших сімейних свят у світі, яке присвячене вшануванню матерів та їхньої ролі в житті кожної людини. Однак попри спільну ідею, дата святкування суттєво відрізняється залежно від країни, а в деяких державах це свято взагалі не має офіційного статусу.

Енциклопедичний довідник Britannica розкаже, коли святкують День матері в Європі та США.

Дивіться також Куди поїхати зі Львова на вихідні до Дня матері: зручний і красивий маршрут

Коли відзначають День матері?

У більшості країн Європи та США День матері відзначають у другу неділю травня. Саме цього дня його святкують у:

США,

Канаді,

Німеччині,

Італії,

Австралії,

Японії та низці інших країн.

У цей період популярними є сімейні зустрічі, подарунки та квіти, особливо гвоздики й троянди.



В Європі на День матері часто дарують гвоздики / Фото Pexels

Коли святкують День матері в інших країнах?

Водночас у Великій Британії традиційно святкують так званий Mothering Sunday у четверту неділю Великого посту, що зазвичай припадає на березень.

У Франції День матері (Fête des Mères) відзначають в останню неділю травня або першу неділю червня, якщо дата збігається з релігійним святом П'ятидесятниці.

В арабських країнах, таких як Єгипет, Сирія та ОАЕ, День матері святкують 21 березня – у день весняного рівнодення. Ця дата символізує оновлення та початок нового життя.

В яких країнах не відзначають День матері?

Як пише BBC, попри популярність Дня матері у світі, це свято не є офіційним у всіх країнах. У деяких країнах його взагалі не внесено до державного календаря, а в інших – воно не має широкої популярності та відзначається лише окремими громадами або родинами.

Наприклад, у частині країн Африки та Азії традиція святкування Дня матері не набула такого поширення, як в Європі чи Північній Америці. Там більший акцент роблять на загальних сімейних або релігійних святах, присвячених родині, батькам чи жінкам загалом.

Як відзначають День матері в Україні?

Додамо, що у 2026 році День матері в Україні відзначатимуть 10 травня – традиційно у другу неділю травня. Саме цього дня українці вітають матерів, дякують їм за турботу, підтримку та любов, а також дарують квіти, листівки й символічні подарунки.

Традиція святкування Дня матері в Україні має давню історію. Вперше це свято почали відзначати у 1928 році в середовищі української громади Канади, а згодом воно поширилося і на Західну Україну. Однак за радянських часів свято фактично зникло з офіційного календаря. Після здобуття Україною незалежності традицію відновили, а у 1999 році День матері офіційно закріпили указом президента. Відтоді свято щороку відзначають у другу неділю травня разом із багатьма країнами світу.