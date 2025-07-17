Disneyland святкує день народження: найцікавіші факти про казку з 70-річною історією

Всесвітньовідомий парк розваг Disneyland 17 липня відзначає день народження, а цього року – святкує ювілей. Рівно 70 років тому, у 1955 році, з'явився перший парк у штаті Каліфорнія.

Потрапити у Disneyland мрія не лише багатьох дітей, а й дорослих. Кожен з парків має свою особливість та тематику. Про це пише 24 Канал.

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Найцікавіші факти про Disneyland з усього світу

Каліфорнія, США

Парк у місті Анахайм в Каліфорнії – перший Disneyland у світі. Це єдиний парк, який проєктували та будували під безпосереднім наглядом Волта Діснея.

Кажуть, що ідея Disneyland виникла у нього тоді, коли чоловік спостерігав за своїми доньками в парку розваг – він захотів створити місце, цікаве для всієї родини.

На будівництво пішов лише рік і 17 мільйонів доларів. До речі, також у тому парку над пожежною станцією є секретна квартира Волта Діснея, де тепер завжди горить лампа на його честь.

Також у парку живуть близько 200 котів, які допомагають боротися з гризунами. Їх годують, стерилізують і навіть будують для них спеціальні будиночки. Вдень вони ховаються, а вночі виходять на "полювання".

Ще один цікавий факт – усередині атракціону Matterhorn Mountain є маленький баскетбольний майданчик для працівників, де вони можуть "заховатися" від гостей та теж відпочити.

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.



Disneyland в Анхаймі / Unsplash

Флорида, США

Попри те, що перший Disneyland розміщений у Каліфорнії, найпопулярніший у світі саме той, який розташований біля міста Орландо у штаті Флорида. Dysney World – найбільший парк у світі, який займає площу у понад 121 квадратний кілометр.

Волт Дісней самостійно обирав локацію і навіть вдавався до махінацій, щоб отримати більше землі.

Однак він помер у 1966 році, так і не побачивши втілення своєї мрії. Тому першу фазу будівництва взяв на себе його брат і партнер по бізнесу, Рой Дісней. Парк запрацював у жовтні 1971 року.



Disneyland в Орландо / Pexels

Гонконг, Китай

Гонконзький Disneyland відкрили у 2005 році. Його спроєктували з урахуванням принципів феншуй. Наприклад, головний вхід розташований під певним кутом, щоб забезпечити потік позитивної енергії, також у парку є спеціальні зони для гармонії з природою.

У 2023 році там відкрили новий замок, який присвячений 12 принцесам Діснея та двом королевам мультфільму "Крижане серце": Білосніжці, Попелюшці, Аврорі, Аріель, Белль, Жасмін, Покахонтас, Мулан, Тіані, Рапунцель, Меріді, Анні, Ельзі та Ваяні.

Disneyland у Гонконгу / Вікіпедія

Шанхай, Китай

Шанхайський Disneyland, який відчинив свої двері у 2016 році, має найбільший у світі замок Діснея – Enchanted Storybook Castle. Його висота становить аж 60 метрів.

Унікальність цієї будівлі в тому, що вона поєднує елементи історій усіх діснеївських принцес.



Disneyland в Шанхаї / Unsplash

Токіо, Японія

Токійський Disneyland включає два парки: класичний Tokyo Disneyland і Tokyo DisneySea, відкритий у 2001 році. Друга локація – єдиний у світі парк Діснея з морською тематикою, де є вулкан Mount Prometheus і зони, присвячені портам світу.

До речі, також це єдиний Disneyland, який не належить Walt Disney Company – ним керує японська компанія.



DisneySea у Токіо / Вікіпедія

Париж, Франція

Disneyland в Парижі – єдиний парк Діснея в Європі, його побудували ще у 1992 році. У парку є атракціон "Les Mystères du Nautilus", натхненний романом Жуля Верна, де можна дослідити кімнати підводного човна капітана Немо.

Також у паризькому парку біля замку Сплячої Красуні є зарита "капсула часу", яка відкриється лише у 2035 році.



Disneyland у Парижі / Unsplash

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