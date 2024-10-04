Cotino зводять у великому пустельному анклаві в Ранчо-Мірідж у штаті Каліфорнія, неподалік Палм-Спрінгс. Родзинки цьому місцю додає те, що воно оточене горами й там зовсім недалеко до Тихого океану, пише Закордон 24 з посиланням на New York Post та Storylivig Disney.

Дивіться також Пара придбала закинуту будівлю з секретом, який перетворив її на дорогу туристичну пам'ятку

Що відомо про майбутній комплекс Disney

Містечко буде площею понад 250 гектарів. У Cotino компанія побудує близько 2 000 будинків.

Там зроблять велику лагуну з пляжами, де можна буде поплавати та зайнятися різними видами спорту. І, звісно, у Cotino будуть ресторани, магазини, розважальні заклади та готелі.



Проєкт виду на Cotino / Disney

Також місцеві жителі зможуть записатися до приватного клубу Artisan. Учасникам пропонуватимуть заняття фітнесом, майданчики для піклболу, приватний пляж тільки для членів клубу та ексклюзивні заходи у тематиці Disney.

Де Disney будує житловий комплекс Cotino: показуємо на карті

Для кого будують містечко: вибір житла у Cotino

Disney пропонує у Cotino великий вибір житла, включаючи односімейні будинки, елітні кондомініуми та розкішні вілли. Будинки будуть розраховані на різних покупців, включаючи літніх людей.

Наразі закінчилося будівництво перших трьох модельних будинків: "Melodia", "Moderne", та "Atelier II". У листопаді їх відкриють для екскурсій.

Модель "Melodia" є одноповерховим будинком площею 272 квадратних метрів, в якому є три спальні, три ванні кімнати, гостьовий туалет та велика кухня з коморою. Дизайн, натхненний "101 далматинцем", відрізняється нейтральними тонами з різкими чорними акцентами.

"Moderne" є двоповерховою нерухомістю площею 262 квадратних метри. Вона включає дві спальні, дві повноцінні ванні кімнати й дві туалетні кімнати. Дизайн інтер'єру натхненний парком розваг Adventureland в Діснейленді.

"Atelier II" – третя модель. Вона пропонує 211 квадратних метрів простору в сучасній конструкції зі скла та металу. Яскраві кольори віддають шану плакатному мистецтву Діснейленду 1960-х років.

Інтер'єр та екстер'єр будиночків: проєкти Disney

Скільки коштуватиме така розкіш

Ціни починаються від 1 мільйона доларів і перевищать 2 мільйони доларів за найрозкішніші об'єкти нерухомості.

Ці заплановані квартали покликані надихати мешканців на створення нових дружніх відносин, реалізацію своїх інтересів та написання нового захоплюючого розділу у своєму житті – і все це з увагою до деталей, унікальними зручностями та особливими штрихами, які є відмінними рисами Disney,

– заявила компанія.

Cotino є частиною нової ініціативи Disney Storyliving. Компанія планує побудувати ще один проєкт Storyliving у штаті Північна Кароліна. Наразі там шукають відповідне місце.

Раніше Disney вже намагалася створити місто з нуля у штаті Флорида. Однак місцеві жителі кажуть, що це місце перетворилося на туристичну пастку.