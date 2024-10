Тепер подружжя здає приміщення в оренду для відпочинку. Дві ночі проживання вартують тут аж 249 фунтів – майже 14 тисяч гривень, пише Daily Star.

Дивіться також Побачене шокувало: пара відвідала популярний курорт Італії, й поклялася ніколи не повертатися

Як закинута будівля перетворилася на туристичне місце

58-річний Тім Колліс та його 53-річний партнер Раян Фелпс придбали напівзруйновану залізничну станцію "Кромфорд" разом із залою очікування ще у 2007 році за 390 000 фунтів стерлінгів (21 мільйон гривень).

Вже в моменті придбання нерухомості пара випадково з'ясувала, що це місце з обкладинки відомого сингла культового гурту Oasis – "Some Might Say".



Тім Колліс тримає перший хіт Oasis "Some Might Say" / SWNS

Чоловіки насправді не знали про цей факт, коли вирішили придбати будівлю. Ця станція була дуже занедбаною і перебувала під загрозою знищення. Пара вирішила відреставрувати будинок, що обійшлося їм в 140 000 фунтів стерлінгів.

Вибиті шибки, в даху – дірки, всередині – абсолютно пусто. Реконструкція зайняла близько року й вартувала нам близько 140 000 фунтів стерлінгів. На щастя, вдалось отримати грант у розмірі 30 000 фунтів стерлінгів (близько 1,6 млн грн) від місцевої влади та благодійної організації. Завдяки цьому відновили до первісного вигляду деякі старі елементи, зокрема годинникову вежу,

– розповів Тім Колліс.

Після того, як про знахідку написали британські медіа, фанати Oasis почали приїжджати туди на екскурсії. Тож тепер подружжя здає приміщення в оренду і заробляє з цього непогані кошти.

