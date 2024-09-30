В Палермо присутня постійна напруженість у відносинах між місцевими жителями й туристами. Історію розчарованого подружжя публікує Daily Record.

Читайте також Ідеальна альтернатива Позітано: 10 найкращих пляжних напрямків Італії без натовпів

Пара відвідала Палермо та заприсяглася ніколи не повертатися

Під час нещодавнього візиту до Палермо спершу жінка висловила захоплення яскравою атмосферою міста та приголомшливою старовинною архітектурою. Однак під час своєї короткої прогулянки пара натрапила на значну кількість графіті, спрямованих на туристів, одне з яких виголошувало: "Туристи, їдьте додому".

Побачивши антитуристичні знаки, ми відчули себе небажаними гостями і трохи занепокоїлися,

– каже туристка.

Водночас вона додала, що це змусило її переосмислити вплив відпустки на тих, хто називає це місто домівкою. Така негативна реакція на туризм у багатьох популярних напрямках наштовхнуло жінку на думку про те, що настав час дослідити місця, де немає туристичних маршрутів.



Палермо не дуже радіє туристам / Фото Unsplash

Зауважимо, Сицилія бореться з наслідками сильної посухи, яка суттєво вплинула на регіон цього літа. Ситуація ускладнюється напливом туристів, через що деякі готелі змушені відмовляти відпочивальникам через нестачу води.

Місцева влада закликає відвідувачів пам'ятати про триваючу водну кризу, оскільки острів долає ці складні умови.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про TransferGo! З ним гроші надійдуть за мить.