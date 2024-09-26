Однак мандрівники, які шукають більш спокійного відпочинку, мають альтернативу. Експерти National Geographic стверджують, що цієї осені там можна відшукати відразу кілька пляжних напрямків, щоб уникнути натовпів.

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NatGeo назвав найкращі пляжні напрямки Італії без натовпів

У нещодавньому аналізі експерти визначили комуну Шилла в Калабрії, на півдні Італії, як головну альтернативу відомому туристичному напрямку Позітано. Відоме своїми захопливими краєвидами та мальовничими пейзажами, Позітано часто називають перлиною Амальфітанського узбережжя.

Шилла пропонує подібний шарм завдяки своїм яскравим будівлям, розташованим на скелях з видом на Середземне море, уникаючи при цьому натовпів туристів, які стікаються до його більш відомого побратима.

Шилла може похвалитися значною історичною спадщиною, а її перше задокументоване поселення датується 5 століттям до н.е.. Це прибережне укріплене місто, відоме як Скіллея, було засноване тираном Анаксілаєм з видатного античного міста Регія, насамперед для захисту від морських мародерів. Крім того, деякі історичні свідчення вказують на те, що регіон був заселений під час Троянських воєн у 12 столітті до н.е..



Мальовниче селище Шилла / Фото Unsplash

Шилла, відома своєю багатою рибальською спадщиною, тому пропонує відвідувачам можливість насолодитися винятковими стравами з морепродуктів у різних сімейних ресторанах, розташованих по всьому селищу.

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Шилла, Калабрія. Понца, Лаціо. В'єсте, Апулія. Орозеї, Сардинія. Атрані, Кампанія. Термолі, Молізе. Леванцо, Сицилія. Нолі, Лігурія.

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