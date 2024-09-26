Європейський Союз визнає міста з престижним статусом "Smart Tourism", відзначивши їхні досягнення у чотирьох ключових категоріях: сталість, доступність, диджиталізація, культурна спадщина та творчість. Тепер такий статус може дістатися і Львову, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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Що Львову дасть статус "European Capital of Smart Tourism 2025"?

Для Львова цей статус відкриває нові можливості. Зокрема це:

визнання як лідера розумного та сталого розвитку туризму;

участь у мережі європейських міст-лідерів розумного і сталого туризму;

поява на карті Європи як нового привабливого місця для відвідування, що дозволить збільшити кількість гостей у майбутньому.

Тож поява у шорт-листі може принести до Львова і потенційне збільшення туристичного потоку.

Туризм Львова зараз має нові сенси. Це місто зустрічі військових з родинами, місто переосмислення цінностей, перезавантаження, соціокультурної реабілітації, комфортного перебування. Ми працюємо з новими гостями та розвиваємо культуру відпочинку. Львів – це місто, що лікує,

– зазначає Христина Лебедь, керівниця управління туризму ЛМР.

Це друга спроба участі Львова у цьому престижному конкурсі. Фінальна презентація та оголошення переможця відбудеться у листопаді в Брюсселі. За туристичне звання Львів змагатиметься з Брюсселем (Бельгія), Генуєю (Італія), Коньєю (Туреччина), Лахті (Фінляндія), Порту (Португалія) та Турином (Італія).



Мальовничий Львів / Фото Unsplash

Зауважимо, у 2024 році в конкурсі переміг Дублін в Ірландії, у 2023 – Пафос на Кіпрі та Севільї в Іспанії, у 2022 – Валенсія в Іспанії.

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