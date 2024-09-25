У відповідь на це рада Малаги оновила туристичні правила і запустила рекламну кампанію англійською та іспанською мовами, щоб нагадати приїжджим про належну поведінку. Влада підкреслює, що дотримання цих правил покращить життя місцевих і дасть туристам кращий досвід, пише Euronews.

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Туристів штрафуватимуть за порушення етикету в Малазі

У Малазі діють новітні правила етикету для відвідувачів – від безпеки на вулиці до заборони на одяг. Зокрема:

Одягайтеся повністю

Влада закликає громадськість дотримуватися дрес-коду в громадських місцях, наголошуючи на важливості носіння відповідного верхнього одягу.

У 2023 році був прийнятий новий закон, який забороняє туристам прогулюватися центром міста в купальниках або без сорочки, що викликало невдоволення серед мешканців. Тепер законодавство поширюється на заборону з'являтися на публіці у спідній білизні або взагалі без одягу, а порушникам загрожує штраф до 750 євро.

Не привертайте до себе уваги

З метою підтримання громадського порядку та забезпечення шанобливої поведінки серед туристів, провінційна рада запровадила ряд рекомендацій, спрямованих на регулювання діяльності в житлових кварталах. Рада радить відвідувачам утримуватися від криків, співу та гучного вмикання музики.

Крім того, нові правила наголошують на важливості дотримання тиші під час відпочинку місцевих. У рекомендаціях також підкреслюється необхідність поваги до вразливих груп населення, включаючи людей похилого віку, хворих, дітей, студентів та обслужний персонал.

Тротуари для пішоходів

Влада закликає велосипедистів і скутеристів користуватися спеціально відведеними для цього місцями, наголошуючи на важливості збереження тротуарів вільними для пішоходів.

Підтримуйте чистоту у місті

Влада Малаги запровадила нові правила, щоб сприяти відповідальному поводженню з відходами в місті. Чиновники закликають мешканців та гостей міста проявляти особливу обережність і утримуватися від сміття всередині та навколо пам'ятників, історичних місць, парків та скверів.

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