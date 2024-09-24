Але ось Youtube-блогер Дрю Бінскі вирішив вирушити в цю країну, щоб дізнатися про неї на власному досвіді, пише Mirror. Мандрівник прилетів до Ірану і спробував пояснити, чому йому там сподобалося.

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Мандрівник прилетів до Ірану і пояснив, чому йому сподобалося

Бінскі підкреслив, що, попри політичну напруженість між Сполученими Штатами та Іраном, іранське населення зберігає позитивне ставлення до американців. Він підкреслив, що Іран часто вважають "найбільш неправильно сприйнята країна у світі".

Усі думають, що тут небезпечно і страшно, але насправді це приголомшлива країна,

– зазначив Бінскі.

Мандрівник виділив кілька визначних пам'яток в одній з країн Близького Сходу, що демонструють багату культурну спадщину регіону. Серед головних визначних пам'яток:

стародавнє місто Персеполіс,

видатна головна площа в Ісфахані,

найбільший у світі критий базар у Тебрізі,

яскравий "райдужний" острів Ормуз.

При цьому у матеріалі вказано, що, як би Дрю не був відданий Близькому Сходу, в Ірані страчують більше людей, ніж у будь-якій іншій країні світу. За його словами, там одна з найсуворіших цензур у світі.

Мандрівник поділився деталями поїздки: дивіться відео