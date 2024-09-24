У своєму звіті фахівці вказали, що "підтвердження правового статусу" Іспанських сходів необхідно для "уточнення обов'язків з обслуговування та реставрації". Про це пише Euronews.

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Франція заявила про право власності на Іспанські сходи у Римі

Знамениті сходи, які є головною визначною пам'яткою для незліченної кількості відвідувачів Риму, були спроектовані італійськими архітекторами Франческо де Санктіс і Алессандро Спеккі між 1723 і 1726 роками.

Однак, нещодавній звіт суддів показує, що споруда нібито "була побудована на французькі кошти і перебувала під наглядом французької релігійної організації Pieux Établissements" до кінця 19-го століття. Після цього сходи, як повідомляється, недбало доглядали італійці.



Франція заявила про право власності на Іспанські сходи у Римі / Фото Unsplash

Представники Італії з іронією поставилися до думки Парижа та запропонували перерахувати італійські витвори мистецтва у Луврі. Багато його експонати були вивезені наполеонівськими військами.

Наприклад, знамениту "Джоконду" пензля Леонардо да Вінчі на початку XX століття навіть викрадали, щоб повернути на батьківщину. Відомо, що італійський художник Відродження, який закінчив своє життя у Франції під заступництвом короля Франциска I, не розлучався з портретом.

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