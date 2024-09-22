З 1 січня видавати нові ліцензії на короткострокову оренду в центрі Афін більше не будуть. Що треба знати про нововведення – далі у матеріалі.

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У кількох районах Афін заборонять короткострокову оренду

Уряд Греції прийняв рішення заборонити видачу нових ліцензій на короткострокову оренду в першому, другому та третьому муніципальних районах у центрі Афін з 1 січня 2025 року.

Обмеження буде запроваджено на тимчасовій основі протягом 12 місяців. Після закінчення цього періоду буде проведена оцінка його впливу на місцевий ринок житла, щоб визначити, чи є виправданим продовження цього заходу.

Щоденний податок на короткострокову оренду, який допомагає країні справлятися з наслідками стихійних лих, пов'язаними зі зміною клімату, буде збільшений з 1,5 євро до 8 євро на період з квітня по жовтень. Взимку він буде меншим – з 0,5 до 2 євро,

– також заявив міністр фінансів Греції Костіс Хадзідакіс.

Міська влада вивчала можливість обмеження кількості днів, на які власники нерухомості можуть приймати туристів, але зрештою цю пропозицію було відхилено через сумніви щодо її ефективності. Новоприйнята стратегія зосередиться на районах, де короткострокова оренда становить понад 5% від загального житлового фонду.

Греція готова досягти рекордного року для туризму у 2024 році, за оцінками, загальний дохід від туризму може зрости до 22 мільярдів євро.

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