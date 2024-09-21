Запуск ETIAS матиме чимало нюансів для українців. Зокрема, доведеться подати онлайн-заявку, вказати певні особисті дані, відповісти на питання служби безпеки, а також – сплатити збір, розповідає Закордон 24.

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Скільки становитиме збір

На щастя, збір від ЄС не стане суттєвою фінансовою проблемою для мандрівників. Заплатити доведеться лише 7 євро (близько 320 гривень). Дозвіл на в'їзд, який отримує мандрівник, діятиме 3 роки або до завершення дії закордонного паспорта (якщо це станеться раніше).

Варто зауважити, що пільговий період дії ETIAS триватиме близько 6 місяців. За цей час мандрівники зможуть адаптуватися до нових правил. Водночас людей просять не тягнути до останнього й оформити собі дозвіл як тільки запрацює ETIAS.

Щонайменше на час дії пільгового періоду деякі мандрівники будуть звільнені від сплати збору. Мовиться про дітей віком до 18 років та людей, яким вже виповнилося 70.

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