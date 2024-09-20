Моторошні результати досліджень опублікувала дослідницька організація Climate Central. Тим часом звіт створили представники Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, інформує Metro.

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Які міста – у найбільшій зоні ризику

Мандрівки в Амстердам на вихідні – улюблене хобі мільйонів. Водночас вже до 2050 року людство може бути позбавлене цієї приємності. Все тому, що Нідерланди – частина Низинних країн. Вони розташовані надто близько до Північного моря, а також мають доволі низький та плаский рельєф, що лише посилює ризик. Тим часом найнижча точка країни взагалі розташована на рівні 6,7 метра нижче моря.



Амстердам може стати новою Атлантидою / Unsplash

Венеція – традиційно у зоні ризику. Прогнозують, що щороку вона тонутиме на 2 міліметри. З часом площа Сан-Марко й прекрасні палаццо можуть стати частиною місцевої Венеційської лагуни.

Також ситуація стає критичною у Новому Орлеані. Щороку місто вуду та вампірів опускається приблизно на 5 сантиметрів. Все тому, що половина Нового Орлеану розташована нижче рівня моря. Водночас сумні прогнози вчених не обмежуються містом. Піти під воду може велика частина узбережжя Луїзіани.

Окрім того, сумний прогноз вчені зробили й для Ріо-де-Жанейро. До 2050 року під воду може піти 5% міста.

За словами експертів, загроза існує також для:

Шанхаю;

Маямі;

Хошиміна.

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