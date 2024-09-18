Австралієць Дункан Робертс мандрує світом у пошуку пригод. Нещодавно у межах благодійного марафону він перетнув Лох-Несське озеро.

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Робертс заявив про удар чудовиська

Дункан зізнався, що йому було доволі моторошно. Перспектива зустрітися з чудовиськом лякала більше, аніж, наприклад, натрапити у воді на акулу. Темрява озера грає з розумом.

Вода була чорною, як смола, і більшу частину часу я тримав очі заплющеними, оскільки глибина і темрява лякали мене, тому я нічого не бачив. Я просто відчув це, сильний удар у груди,

– розповів Дункан.



Дункан переплив Лох-Несське озеро / Jam Press

Чоловік зауважив, що це стало для нього неабияким випробуванням. Єдиним бажанням було доплисти до іншого кінця озера, аби все просто закінчилося. Хоча, звичайно, траплялися й моменти благоговіння та краси. Дункан підозрює, що, можливо, його вдарило те саме легендарне чудовисько. На згадку про цей день мандрівник зробив тату.

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