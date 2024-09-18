"Борис" накрив більшість європейських країн. Наразі під загрозою місто Вроцлав – столиця Сілезії. Попереджують, що рівень води у Вроцлаві сягне піку у четвер, 19 вересня, повідомляє Reuters.

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Як Вроцлав готують до негоди

У Вроцлаві вже провели екстрену нараду. Зокрема, участь у ній взяв прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Сьогодні вночі сталося багато чого. Нам знадобиться термінова інформація з тих місць, де зафіксували високий рівень води,

– заявив він.



Ситуація у Вроцлаві стане критичною 19 вересня / Unsplash

У ніч на 18 вересня волонтери та рятувальники активно працювали, аби укріпити місто від води, яка стрімко наближається. Варто зауважити, що Вроцлав – одне з найпопулярніших польських міст серед українців.

Важливо! Дональд Туск ще 16 вересня запровадив стан стихійного лиха. Він триватиме упродовж 30 днів. Мовиться про територію Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств.

Людей просять бути готовими до будь-якого розвитку подій та дотримуватися правил безпеки.

До слова, вчені заявили, що руйнівні наслідки "Бориса" (як і аномальна спека, яка накривала Європу влітку) – результат глобального потепління. Упродовж найближчих років ситуація може лише погіршитися.