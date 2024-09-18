Греція запроваджує нові обмеження для туристів

Цього разу обмеження стосуватимуться Афін, повідомляє Reuters. Грецька столиця найбільше потерпає від туристів. Щороку місто відвідують мільйони туристів з різних куточків світу.

Зверніть увагу Дійсно розкривається лише восени: який іспанський курорт відвідати саме в "оксамитовий" сезон

Які обмеження запроваджують в Афінах

Влада Греції заборонить видання нових ліцензій на короткострокову оренду помешкання в Афінах. Мовиться про три найпопулярніших райони грецької столиці. Обмеження набудуть чинності вже з 1 січня 2025 року й триватимуть щонайменше рік. Водночас прогнозують, що вже найближчим часом їх можуть продовжити.

Окрім того, грецький уряд підвищив податок на таку оренду житла для туристів. Також власникам нерухомості обіцяють надати додаткові стимули, аби вони переходили на довгострокову оренду.



Туристам стане складніше орендувати помешкання / Unsplash

Мешканці Афін скаржаться, що через туристів не можуть знайти помешкання для себе. Часто люди змушені виїжджати зі столиці у менші міста, бо там – простіше й дешевше. Тим часом туристи також скаржаться на високі ціни. Ажіотаж навколо Афін – вічний. Бо у всі роки та всі століття люди хочуть побачити місто богів та героїв.

Поїхали у відпустку, а гроші закінчилися? Не проблема – ваші рідні та друзі можуть перевести вам потрібну суму за лічені секунди через додаток TransferGo, з яким можна пересилати гроші поміж країнами Європи.