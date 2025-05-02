Про 3 країни, куди найкраще їхати на сезонні роботи, розповідає міжнародний сервіс з переказу коштів TransferGo.

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Польща

Це чи не найпопулярніша країна для сезонної роботи серед українців. Там найчастіше можна знайти вакансії у сільському господарстві, наприклад, збирання фруктів чи овочів. Також є потреба у працівниках на пакуванні, логістиці, будівництві та заводах.



На польських заводах дуже багато українців / Pexels

Часто компанії надають робітникам житло – безплатно або за невелику оплату.

Зарплати починаються від 4 666 злотих на місяць, тобто від 51 тисячі гривень.

Що потрібно для роботи? Працювати можна за безвізом до 90 днів або ж оформити робочу візу. Але в обох випадках потрібне офіційне запрошення від роботодавця.

Німеччина

Німеччині можна збирати ягоди, овочі, доглядати за літніми людьми чи працювати на складі.

Переважно компанії надають житло, іноді з вирахуванням із зарплати.



У Німеччині часто шукають доглядальниць / Pexels

При повній зайнятості можна заробити від 2 222 євро на місяць брутто, тобто понад 104 тисячі гривень.

Що потрібно для роботи? За безвізом працювати не можна – необхідний контракт і сезонна робоча віза.

Чехія

У Чехії вакансії на сезонні роботи часто можна знайти на заводах, складах, виробництві, будівництві, а також у сільськогосподарському ремеслі.



У Чехії найшвидше знайти роботу на складі / Pexels

За місяць у такий спосіб можна заробити від 20 800 крон, тобто від 39 тисяч гривень.

Роботодавці часто надають житло й трансфер. Крім того, є багато агентств, які організовують такі поїздки на роботу "під ключ".

Що потрібно для роботи? Необхідна спеціальна віза на сезонні роботи або трудова. Роботодавець має зробити запрошення через офіційні програми.

Як знайти надійного роботодавця

Шукайте роботу лише на перевірених ресурсах:

Польща – Zatrudnienie cudzoziemców;

Німеччина – BA Jobbörse (Німеччина);

Усі країни ЄС – EURES;

Українські агентства – обирайте лише ті, які мають ліцензію Міністерства економіки України. Перевірити їх можна на сайті Мінекономіки.

Ретельно перевіряйте агентства або роботодавця. Шукайте відгуки про них у соцмережах або форумах, а ще краще – зв'яжіться з тими, хто вже з ними працював. Реальні контакти дають більше, ніж реклама.

Уникайте агентів, які вимагають велику передоплату або банківські дані, не мають юридичної адреси або не надають жодних паперів до поїздки. Або ж роздають "солодкі" обіцянки, як-от висока зарплата без співбесіди, досвіду, знань і документів.

Не соромтеся попросити копію ліцензії, свідоцтво про реєстрацію та дозвіл на працевлаштування іноземців.

Завжди підписуйте офіційний трудовий договір. Там мають бути вказані:

посада і функції;

зарплата (брутто/нетто);

години роботи;

умови проживання і харчування;

страховка;

тривалість контракту.

Перед підписанням уважно прочитайте документ, за потреби слід перекласти його на зрозумілу вам мову.

Пильність і ретельний підхід у пошуку сезонної роботи дуже важливі, адже так ви зможете убезпечити себе від шахраїв та уникнути проблем із законом. Тож детально вивчайте всі нюанси й обирайте для себе найкращий варіант.

