О 3 странах, куда лучше всего ехать на сезонные работы, рассказывает международный сервис по переводу средств TransferGo.

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Польша

Это едва ли не самая популярная страна для сезонной работы среди украинцев. Там чаще всего можно найти вакансии в сельском хозяйстве, например, сбор фруктов или овощей. Также есть потребность в работниках на упаковке, логистике, строительстве и заводах.



На польских заводах очень много украинцев / Pexels

Часто компании предоставляют рабочим жилье – бесплатно или за небольшую оплату.

Зарплаты начинаются от 4 666 злотых в месяц, то есть от 51 тысячи гривен.

Что нужно для работы? Работать можно по безвизу до 90 дней или же оформить рабочую визу. Но в обоих случаях требуется официальное приглашение от работодателя.

Германия

Германии можно собирать ягоды, овощи, ухаживать за пожилыми людьми или работать на складе.

Преимущественно компании предоставляют жилье, иногда с вычетом из зарплаты.



В Германии часто ищут сиделок / Pexels

При полной занятости можно заработать от 2 222 евро в месяц брутто, то есть более 104 тысяч гривен.

Что нужно для работы? По безвизу работать нельзя – необходим контракт и сезонная рабочая виза.

Чехия

В Чехии вакансии на сезонные работы часто можно найти на заводах, складах, производстве, строительстве, а также в сельскохозяйственном ремесле.



В Чехии быстрее всего найти работу на складе / Pexels

За месяц таким образом можно заработать от 20 800 крон, то есть от 39 тысяч гривен.

Работодатели часто предоставляют жилье и трансфер. Кроме того, есть много агентств, которые организуют такие поездки на работу "под ключ".

Что нужно для работы? Необходима специальная виза на сезонные работы или трудовая. Работодатель должен сделать приглашение через официальные программы.

Как найти надежного работодателя

Ищите работу только на проверенных ресурсах:

Польша – Zatrudnienie cudzoziemców;

Германия – BA Jobbörse (Германия);

Все страны ЕС – EURES;

Украинские агентства – выбирайте только те, которые имеют лицензию Министерства экономики Украины. Проверить их можно на сайте Минэкономики.

Тщательно проверяйте агентства или работодателя. Ищите отзывы о них в соцсетях или форумах, а еще лучше – свяжитесь с теми, кто уже с ними работал. Реальные контакты дают больше, чем реклама.

Избегайте агентов, которые требуют большую предоплату или банковские данные, не имеют юридического адреса или не предоставляют никаких бумаг к поездке. Или же раздают "сладкие" обещания, например высокая зарплата без собеседования, опыта, знаний и документов.

Не стесняйтесь попросить копию лицензии, свидетельство о регистрации и разрешение на трудоустройство иностранцев.

Всегда подписывайте официальный трудовой договор. Там должны быть указаны:

должность и функции;

зарплата (брутто/нетто);

часы работы;

условия проживания и питания;

страховка;

продолжительность контракта.

Перед подписанием внимательно прочитайте документ, при необходимости следует перевести его на понятный вам язык.

Бдительность и тщательный подход в поиске сезонной работы очень важны, ведь так вы сможете обезопасить себя от мошенников и избежать проблем с законом. Поэтому подробно изучайте все нюансы и выбирайте для себя лучший вариант.

