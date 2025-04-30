Оскільки французький ринок праці, як і багато інших європейських, стикається з нестачею кадрів, сюди намагаються залучити якомога більше експатів. Яких фахівців бракує у Франції та які умови пропонують працівникам, розповідає Закордон 24 разом із міжнародним сервісом з переказу коштів TransferGo.

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Дозвіл на роботу у Франції

Для того, щоб легально працювати у Франції понад 90 днів, необхідно отримати довгострокову робочу візу, яка також слугує дозволом на проживання.

У Франції існує кілька типів робочих віз:

Паспортна віза для талантів спрямована на залучення висококваліфікованих фахівців, дослідників та митців.

Блакитна карта ЄС створена для висококваліфікованих фахівців з-поза меж Європейського Союзу. Вона надає шлях до працевлаштування у затребуваних галузях. Разом із цією картою людина отримує право на довгострокове проживання.

Сезонна робоча віза покликана сприяти короткостроковому працевлаштуванню іноземних працівників. Вона дозволяє людям працювати у різних секторах, включаючи сільське господарство, туризм та інші галузі.

Віза для переведення всередині компанії (ICT) створена для працівників, які переводяться в межах однієї фірми. Вона дозволяє працювати у французькій філії протягом тривалого часу.

Найзатребуваніші фахівці у Франції

Європейське бюро праці (EURES) називає конкретні галузі у Франції, які мають значну потребу у кваліфікованих працівниках. Зокрема, йдеться про:

виробництво;

IT-технології;

охорону здоров'я;

інженерію;

будівництво та будівельні професії;

сільське господарство.

Фахівцям із вищепереліченими навичками буде значно легше отримати дозвіл на роботу в країні. Адже у такий спосіб Франція намагається закрити прогалини у своїх ключових робочих галузях.



Які професії мають попит у Франції / Фото Pexels

Як знайти роботу в Франції

Існує кілька ефективних стратегій для людей, які шукають можливості працевлаштування в цій країні. Одним з основних методів є використання онлайн-порталів із працевлаштування, зокрема таких популярних платформ, як-от:

LinkedIn;

Monster;

Indeed.

Ці вебсайти дозволяють користувачам шукати вакансії за різними критеріями, включаючи місцеперебування, галузь і професію. Крім того, шукачі роботи можуть створити профілі та завантажити резюме, щоб потенційні роботодавці їх швидше знайшли.

Ще одним варіантом є співпраця з рекрутинговими агентствами. Такі установи, що працюють у Франції, спеціалізуються на допомозі іноземним працівникам у пошуку роботи. Вони пропонують цілу низку послуг, включаючи підтримку в оформленні віз, рекомендації щодо варіантів житла та поради з пошуку вакансій.

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Вакансії для українців у Франції

Ринок праці у Франції пропонує широкий спектр можливостей працевлаштування: різні типи робочих місць, конкурентоспроможну заробітну плату та численні локації. Шукачі роботи можуть ознайомитися з різноманітними вакансіями за допомогою платформ для пошуку роботи.

Ось декілька пропозицій для українців у Франції:

робочі на склад дитячих товарів (Париж) – 2 600 євро в місяць;

(Париж) – 2 600 євро в місяць; робочі на завод Peugeot (Париж) – 2 400 – 2 600 євро в місяць;

(Париж) – 2 400 – 2 600 євро в місяць; працівники на виноградні плантації Chateau de Bellet (Ніцца) – 2 500 євро в місяць;

(Ніцца) – 2 500 євро в місяць; працівники на ферму з розведення равликів (Діжон) – 1 900 – 2 200 євро в місяць;

(Діжон) – 1 900 – 2 200 євро в місяць; робота у сфері охорони здоров'я: медсестра, санітар (Париж) – 3 500 – 4 200 євро в місяць;

(Париж) – 3 500 – 4 200 євро в місяць; прибиральники в готелі (Канни) – 2 000 – 2 500 євро в місяць.

Нагадаємо, що підтримати матеріально рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи, зокрема з Франції. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.