Зараз чимало українців проживають за кордоном – і 24 серпня святкування Дня Незалежності України відбудеться у багатьох столицях Європи та світу.

24 серпня 2025 року громади українців у багатьох країнах світу зберуться, аби відзначити відновлення незалежності України. І 24 Канал зібрав події, що відбудуться цього дня в Європі та світі.

Іспанія

В Іспанії українці зберуться вже 23 серпня – на День державного прапора України. О 10:00 у Барселоні стартує великий авто– та мотопробіг з прапорами, а вже за годину під Аркою почнеться мітинг, і українці розгорнуть 100-метровий прапор.

А 24 серпня пройде Великий Український OPEN-AIR до Дня Незалежності. В програмі українські вокалісти, музиканти та DJ, а також ярмарок та благодійні збори на підтримку ЗСУ, пише Kiszo.

Німеччина

У столиці Німеччини Берліні фестиваль до Дня Незалежності пройде також 23 серпня. А ось 24 серпня відбудеться мітинг у Гамбургу, а згодом – концертна програма на Rathausmarkt.

Велика Британія

У Великій Британії організовують святкову програму до 34-ї річниці Дня Незалежності України: виступатиме хоровий ансамбль "Квітка України", що виконуватиме українські та валлійські пісні. Окрім того, 24 серпня відбудеться і міжнародна мистецька акція "Знаки ідентичності".

В ній візьмуть участь 24 учасники з 20 міст світу, та проведуть живу подію у Національному музеї декоративного мистецтва та Музеї української діаспори.

До слова, раніше ми вже розповідали, чому Велика Британія масово відмовляє українцям у захисті.

США

24 серпня українська громада в США організовує святкування Свободи, Спадщини та Культури у самому центрі Вашингтона. О 16:30 відбудеться мітинг біля Білого дому, а згодом – марш із українським прапором до меморіалу Тараса Шевченка. Ввечері у Вашингтоні також варто очікувати і святкової програми: українського концерту з музикою, танцями та поезією.

У Філадельфії ж до 24 серпня найвідоміші локації засяють у синьо-жовтих прапорах.

Польща

24 серпня 2025 року у Варшаві на Замковій площі відбудеться масштабна культурна подія, присвячена Дню Незалежності України: у столиці виступатимуть одразу дві відомі українські формації – фрік-кабаре Dakh Daughters та проєкт PianoBoy.

Організатори події наголошують, що концерт – це не лише святкування Дня Незалежності, але й підтримка української культури за кордоном, пише In Poland.

Болгарія

У столиці Болгарії Софії 24 серпня також відбудеться Український фестиваль. На ньому на відвідувачів чекає ярмарок українських виробів, майстер-класи та музичні виступи зі спеціальними гостями з України та Болгарії.

Разом з нами святкуватимуть українці, болгари та гості міста! Носіть вишиванки, кольори прапорів або символи України та Болгарії — давайте продемонструємо нашу єдність та підтримку,

– написали організатори події.

Туреччина

Українська громада Анталії 24 серпня влаштовує масштабне святкування до Дня Незалежності України з гаслом "Єднаймося!". У програмі: