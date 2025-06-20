"Аналоги" Івана Купала за кордоном: як святкують день сонцестояння у світі

День сонцестояння святкують у багатьох країнах. Наприклад, українське свято Івана Купала – традиційно прив'язане до цього дня.

Проте не тільки в нашій країні є цікаві традиції, пов'язані з найдовшим днем у році. Про це пише 24 Канал.

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Схожі свята на Івана Купала в Європі

Швеція

У Швеції в найближчу до сонцестояння п'ятницю святкують Мідсоммар. Цього дня шведи зводять "травневого стовпа", якого прикрашають його квітами та зеленню, і гуляють довкола нього до ночі.

Фінляндія

Фіни святкують Юханнус. Вони теж розпалюють багаття, танцюють, співають, купаються у саунах або озерах.

А у північних регіонах, де сонце не заходить взагалі, влаштовують нічні гуляння під "білими ночами".

Велика Британія

Цього дня біля Стоунхенджу збираються туристи, сучасні друїди і язичники. Вони приходять ще до сходу сонця, щоб побачити, як перші промені проходять через центральну вісь мегалітів. Ранкове сонце зустрічають з музикою та танцями.

Латвія та Литва

У Латвії це свято називається Яніс, а у Литві – Йонас. Вони дуже схожі на українське Івана Купала.

Люди збирають трави, плетуть вінки із дубового листя та квітів, співають народні пісні, розпалюють ватру й пускають з гори у воду "вогняне кільце".

День сонцестояння в Європі: дивіться відео

В Іспанії

В Іспанії 23 0 24 червня святкують Сан-Хуана. Хоч воно пов'язане з християнським святом Іоанна Хрестителя, але у ньому є багато язичницьких елементів. На пляжах люди стрибають через вогонь, а потім купаються в морі опівночі, щоб змити невдачі.