Лариса розповіла, як чехи розуміють цю фразу на своїй сторінці у тіктоці @larisachepyha, про це пише 24 Канал.

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Чому не можна "шукати курку" в Чехії

Дівчина пояснила, що слово "шукаю" в Чехії означає дуже непристойну справу. М'яко кажучи, це дуже груба форма "займатися сексом".

Також у Чехії немає слово "курка", і воно їм схоже на відоме лайливе польське слово. Тому, якщо ви вголос заявите, що шукаєте курку, це можуть сприйняти зовсім не так, як ви розраховуєте.

Чому не варто казати "шукати курку" в Чехії: дивіться відео

Зверніть увагу. Слово "шукаю" чеською мовою перекладається як "hledám" (глєдам), а "курка" – "kuře" (куже).

Загалом у Чехії є багато слів, схожих на українські, але вони мають зовсім інше значення. Наприклад, слова "чекати" або "пічка".