Не кажіть цього слова, якщо не хочете стати об'єктом насмішок або навіть агресії. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чому в Чехії не можна казати слово "шукати"

У чеській мові є слово “šukat”, однак воно має зовсім інше значення. Це дуже груба форма варіанту "займатися сексом". Повірте, на стільки груба, що ми не можемо написати у цій статті повну версію. Якщо шукати наші відповідники, то це означає "тра**ти" когось.

Тож коли ви кажете це слово, то чехи можуть вас зрозуміти не так, як ви очікуєте. Особливо, якщо вони не знають про те, що це має інше значення в українській мові.

Уявіть ситуацію. Підходить до вас у метро контролер і просить ваш квиток, а ви відповідаєте йому "шукаю". Не дивуйтеся, якщо він раптом почне кричати на вас.

Або ж якщо ви підійдете на вулиці до незнайомців й будете намагатися пояснити, що шукаєте маму чи друга, то їхня реакція може бути непередбачувана.

Тому на випадок, якщо вам доведеться щось знайти, запам'ятайте чеське слово "hledám", що й означає наше "шукаю".