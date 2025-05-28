Чеська поліція посилила перевірки іноземців: хто з українців може стати нелегалом

Поліція Чехії з питань іноземців посилила перевірки по всій країні. Правоохоронці шукають людей, які перебувають у Чехії без належних документів.

Зокрема минулого року поліція виявила майже 9,5 тисяч нелегалів. Найбільше з них становили українці, молдовани та в'єтнамці. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.

Дивіться також ЄС обговорює згортання захисту біженців з України: чи продовжать програму ще на рік

Кого шукають та хто стає нелегалом у Чехії

Правоохоронці перевіряють документи людей, щоб визначити, хто перебуває в країні незаконно. Насамперед мовиться про тих, хто залишається у Чехії без чинного дозволу на проживання, з недійсними візами, а також тих, хто був внесений до реєстру небажаних осіб.

Загалом за перші три місяці 2025 року Чехії виявили майже 2 500 нелегалів. Серед них найбільше громадян України та Молдови.

Ще одне серйозне порушення, яке шукають правоохоронці – це підробка документів. Зокрема шукають людей з:

фальшивими водійськими посвідченнями,

підробними свідоцтвами про шлюб,

підробними довідками реєстру судимостей,

фальшивими документами, які легалізують перебування в Чехії.

Правоохоронці зауважили, що серед виявлених випадків найчастіше "липу" знаходили серед документів, які іноземці подавали разом із заявами на отримання дозволу на проживання.

Крім цього, поліцейські розповіли про випадки, коли іноземці, зокрема українці, "купували" підроблені документи про проходження курсів у автошколі. За цими матеріалами вже відкрили 98 проваджень, і підозрюють 35 людей.

Слід зазначити, що за будь-які з цих порушень можуть депортувати з Чехії.