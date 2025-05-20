Тим паче, що у багатьох випадках депортація може стати причиною заборони в'їзду й до всієї Шенгенської зони. Про це пише 24 Канал.

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За що можуть депортувати з Чехії

Порушення імміграційного законодавства

Наприклад, нелегальне перебування в країні без дійсної візи або дозволу на проживання. Враховується і протермінування дозволеного строку.

Також причиною депортації можуть стати робота без дозволу або неправдиві дані в документах.

Кримінальні правопорушення

Можуть депортувати не тільки тих, хто скоїв важкий злочин, а тих, хто може становити загрозу громадському порядку, безпеці або здоров'ю населення. Наприклад, регулярні порушення правил дорожнього руху чи водіння у нетверезому стані.

Нехтування зобов'язаннями

Відмова з'явитися на виклик поліції або міграційної служби, чи недотримання умов проживання (наприклад, відсутність житла або реєстрації) теж можуть стати причиною депортації.

Зверніть увагу. Раніше ми розповідали про те, що не можна робити в Чехії.